Wat de vorm van je gezicht zegt over je libido

Dat je libido deels afhangt van je hormonen en je gemoedstoestand, moge duidelijk zijn. Maar een recente studie wijst uit dat ook de vorm van je gezicht iets verraadt over je lustgevoelens.

Er is een relatie tussen je gezichtsvorm en de mate waarin je zin hebt in seks, zo blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Sexual Behavior.

Heb jij een vierkant gezicht? Lucky you, want dan heb je meer zin in seks. Ook zou je meer seksueel contact willen dan iemand met een lang en smal gezicht.

Onenightstand of monogamie?

De studie maakt deel uit van een groter onderzoek. Eerder werd hierbij al ontdekt dat bepaalde psychologische- en gedragseigenschappen worden geassocieerd met specifieke breedte- en hoogteverhoudingen in het gezicht. Zo komen mannen met een vierkant gezicht vaak agressiever en dominanter over. Als het om gaat een kortdurende seksuele relatie, kiezen we liever voor iemand met zo’n vierkant gezicht, dan voor een persoon met een lang en smal hoofd. Mannen met een vierkant hoofd zouden dan ook vaker seks hebben zonder dat er liefde of monogamie bij komt kijken.

Vierkant, rond of rechthoek?

Wat voor gezichtsvorm jij hebt, zou volgens de onderzoekers van de Nipissing University in Canada afhangen van de hoeveelheid testosteron waaraan je tijdens de ontwikkeling bent blootgesteld.

Bron NU.nl | Beeld Sanoma Beeldbank