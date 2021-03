Vraag het de mediator: ‘Mijn ex weigert mijn nieuwe vriend te ontmoeten’

Anne-Sophie en Lucas zijn drie jaar geleden gescheiden. Samen hebben zij een zoontje, de 7-jarige Storm. In hun ouderschapsplan staat dat nieuwe partners eerst worden voorgesteld aan de ex-partners voordat ze Storm ontmoeten. Lucas heeft al een aantal nieuwe relaties gehad, Anne-Sophie heeft altijd toegezegd dat deze vriendinnen met Storm om konden gaan. Nu zij zelf een vaste relatie heeft met Mohamed weigert Lucas zich voor te stellen…

Anne-Sophie: ‘Lucas had altijd een sterke mening over allochtonen, al toen we getrouwd waren. Ik heb vroeger zelf naast een Marokkaans gezin gewoond en dat waren hele vriendelijke mensen waar je altijd gezellig een praatje mee kon maken. Ik heb nu sinds een half jaar een relatie met Mohamed. Stiekem doet hij mij ook een denken aan mijn vroegere buren. Mohamed is een onwijs sociale man. Iedereen is welkom bij hem thuis en niks is voor hem te veel gevraagd, het is echt een schat. Ook voor Storm is hij heel lief. Ik werk in het ziekenhuis en heb onregelmatige diensten. Mohamed is altijd de eerste die aanbied om op te passen. Soms komt de moeder van Mohamed dan ook langs en dan gaan ze met z’n drieën wat leuks doen, bijvoorbeeld koekjes bakken. Storm heeft het ook erg naar zijn zin bij Mohamed en zijn moeder, ik vind dat zo leuk om te zien.

Officieel heeft mijn ex Lucas nooit goedgekeurd dat Mohamed op Storm past. In ons ouderschapsplan staat dat onze nieuwe partners eerst aan ons worden voorgesteld, voordat ze aan Storm worden voorgesteld. Ik heb bij al zijn scharrels toestemming gegeven om zich aan Storm voor te stellen, maar omdat ik nu met een Marokkaanse man ga weigert Lucas dit. Dus weet Lucas niet dat Mohamed op Storm past. Lucas denkt dat een Marokkaanse man Storm en mij ‘negatief’ gaat beïnvloeden. Nee hij dan met al die scharrels van hem, dat is Storm pas negatief beïnvloeden. Steeds als hij net gewend raakt aan de nieuwe vriendin van zijn vader, verbreekt hij de relatie alweer. Mohamed en ik hebben tenminste echt een vaste relatie’.

Lucas: ‘Anne-Sophie denkt dat ik niet weet dat ze Storm achterlaat bij die Marokkaanse vriend van haar. Ik kreeg laatst een berichtje van een vriend die zei dat hij Storm met een Marokkaanse man en vrouw over straat zag lopen. Dat arme ventje, Anne-Sophie heeft hem gewoon bij die mensen gedumpt. Straks wordt hij nog gedwongen om Moslim te worden. Dit gaat tegen de regels van ons ouderschapsplan in.

Ik stond op het punt om Anne-Sophie te bellen en uit mijn slof te schieten, toen een vriend van mij zei ‘als je haar echt wilt pakken, span je een rechtszaak over de voogdij aan’. Dat wordt een makkie. Die Marokkaan heeft sowieso wel ergens foute zaakjes lopen. Zodra ik daar achter ben kan ik in de rechtbank zeggen dat mijn ex onze zoon achterlaat bij een crimineel. Ik ben de zaak nog niet begonnen, want ik wil eerst nog wat meer bewijs. Een van mijn beste vrienden is advocaat en hij zegt ook dat ik een sterke zaak heb. Het idee dat Storm straks altijd bij mij is en ik hem een veilig huis kan bieden doet me wel goed’.

De mediator: Ik zie bij jullie situatie veel voorbij komen wat voorkomen had kunnen worden als de communicatie tussen jullie beter was geweest. Ten eerste zou ik een rechtszaak ten zeerste afraden. Ga eerst eens met z’n tweeën in gesprek voordat er zulke drastische maatregelen genomen worden. Let hierbij op dat een rechtszaak niet alleen jullie zal schaden, maar dat Storm hier ook veel last van zal hebben.

Anne-Sophie, het is belangrijk dat je eerlijk blijft tegenover Lucas. Hij heeft het recht om te weten waar en met wie zijn zoon is. Als je hier achter zijn rug stiekem over gaat doen zorgt dat voor Lucas voor veel wantrouwen.

Lucas, waarom wil je Mohamed niet ontmoeten? Ga anders zelf een keertje mee als Mohamed op Storm past om te kijken hoe dat gaat. Naast het ouderschapsplan is het misschien handig om ook mondelinge afspraken te maken waar jullie je beiden aan houden.

Anne-Sophie en Lucas, natuurlijk hebben jullie allebei het beste met jullie kind voor.

Ik denk dat jullie als ex-partners niet altijd het beste met elkaar voor hebben.

Lucas, als je zegt dat je Anne-Sophie gaat ‘pakken’ door een rechtszaak over de voogdij aan de spannen let hier dan alsjeblieft bij op wat dit gaat betekenen voor Storm. Wil je echt dat jouw kind zijn moeder niet meer kan zien?