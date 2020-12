Vraag het de mediator: ‘Sinds corona mag ik niemand meer zien van mijn partner’

Guido is als de dood voor besmetting en dwingt zijn vrouw Selma om haar sociale contacten op een laag pitje te zetten. Selma weet wat er achter Guido’s angst zit en geeft daarom toe. Maar het verlangen naar haar vriendinnen knaagt aan haar en ze weet niet hoe lang ze dit isolement nog volhoudt.

Selma: ‘Ik heb altijd een druk sociaal leven gehad. Naast mijn parttime baan in een supermarkt en de zorg voor de kinderen, tennis ik met een stel vriendinnen, ben ik voorleesmoeder en help ik bij de voedselbank. Ik heb graag mensen om me heen, daar krijg ik energie van! Maar sinds de coronacrisis eist mijn man Guido dat ik alle contacten afhoud, omdat hij als de dood is om besmet te worden. Ik snap het wel. Zijn ouders zijn een paar jaar geleden vlak na elkaar vrij plotseling aan kanker overleden. Sindsdien is Guido doodsbang dat hij ook kanker zal krijgen. Voor elk vlekje en knobbeltje gaat hij naar de huisarts. En nu zijn daar dan nog de symptomen van corona bij gekomen. Alleen al de gedachte dat hij ziek kan worden, maakt hem Spaans benauwd. En hij kan niet onderscheiden of die benauwdheid nou een fysieke oorzaak heeft of dat het door zijn angst voor corona komt. Ik vind het heel akelig om hem zo te zien en ik probeer er al vanaf het begin rekening mee te houden. Hoewel het me erg aan mijn hart gaat, heb ik het voorlezen en de voedselbank stilgezet en mijn vriendinnen zie ik alleen nog via skype en zoom. Maar dat is toch anders, zo gekunsteld. We kunnen niet echt met elkaar lachen. Ik weet wel dat het op dit moment ook niet mag, met elkaar afspreken. Maar zodra de maatregelen versoepeld worden, moet ik mijn vriendinnen toch echt weer een keer live zien. Anders word ik gek.’

Guido: ‘De kinderen, dat vind ik het ergste. Die snotterneuzen als ze van de crèche komen, die vieze handjes die overal aan hebben gezeten. Alleen als ze net gedoucht zijn en schone kleren aanhebben durf ik ze te knuffelen. Het is zo’n onwerkelijk virus. Je kunt het niet zien, he? Het zweeft overal door de lucht. Zonder dat je het weet kun je het inademen. Een ongeluk zit in een klein hoekje: iemand reikt voor je langs in de supermarkt of iemand niest verderop in de bus en die aerosolen drijven allemaal jouw kant op. Heb je die beelden gezien op tv? Van die mensen die op hun buik op de intensive care liggen? Die helemaal alleen sterven. Doodeng.

Tot er een vaccin is, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. De maatregelen die de regering afkondigt zijn veel te licht. Moet je zien hoeveel mensen er elke dag nog positief getest worden en hoeveel er in de ziekenhuizen liggen! Selma denkt daar heel anders over, dat weet ik. Als ik het haar niet verbood, zou ze direct afspreken met haar vriendinnen. Maar op zo’n tennisbaan kom je onvermijdelijk te dicht bij elkaar en die bal raakt ook iedereen aan. En na afloop gaan ze natuurlijk op het parkeerterrein staan kletsen en foto’s uitwisselen. Hangen ze met z’n vieren over een mobieltje. Nee, ik vind het beter als ze nu even niemand ziet. Zo’n groot offer is dat toch niet? In de oorlog hadden ze het zwaarder, hoor.’

De mediator: ‘Selma, dit coronavirus hakt er bij actieve, sociale mensen zoals jij hard in. Van een druk leven naar alleen maar thuis zitten is niet niks. Goed dat je zoveel rekening houdt met je partner en je je aan de maatregelen houdt, maar vervelend voor jou dat je al je sociale contacten moet missen.

Guido, wat vervelend dat het coronavirus zoveel stress en benauwdheid bij jou veroorzaakt. Natuurlijk moet je oppassen met dit virus, maar leven in angst is ook geen pretje.

Kunnen jullie niet afspreken dat Selma voorzichtig doet, ze houdt zich nu tenslotte ook goed aan de maatregelen. Elkaar dingen verbieden kan namelijk veel spanningen veroorzaken in een relatie. Juist in deze tijd waarin jullie toch al veel thuiszitten is het belangrijk dat de relatie tussen jullie goed blijft.

Wat als jullie nu duidelijke afspraken maken over het plannen van activiteiten buitenhuis. Dan kan Selma op gepaste afstand met haar vriendinnen afspreken en hoeft Guido zich geen zorgen te maken. Of er bijvoorbeeld op uit met de kinderen en dat er dan wel een vriendin meegaat met Selma. Iedereen moet voorzichtig zijn en zich aan de maatregelen houden, maar van alleen maar thuis op elkaars lip zitten worden jullie denk ik beiden niet gelukkig.

Guido, Selma houdt zich goed aan de maatregelen en heeft veel begrip voor jouw situatie. Probeer hier samen afspraken over te maken, zonder elkaar dingen te verbieden maar wel rekening te houden met elkaars wensen.’

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.