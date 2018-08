Vraag het de mediator: ‘Mijn eigen dochter heeft mij verraden! Hoe ga ik hier mee om?’

In de loop van hun huwelijk zijn Elly en Guido elkaar een beetje uit het oog verloren. Guido gaat helemaal op in zijn waterscoorter, terwijl Elly diepe gevoelens ontwikkelt voor de partner van haar vriendin. Als die affaire tijdens een gezamenlijke vakantie van beide gezinnen aan het licht komt, barst de bom. Hoewel Elly door alle commotie is gaan beseffen dat Guido degene is van wie ze houdt, heeft Guido alle vertrouwen in hun huwelijk verloren.

Elly: ‘Vanaf het eerste moment voelde ik me aangetrokken tot Frank, de partner van mijn beste vriendin Liesbeth. Eerst probeerde ik dat te negeren, maar toen ik ontdekte dat de spanning wederzijds was, kon ik mezelf niet langer voor de gek houden. Om te onderzoeken wat we voor elkaar voelden, besloten Frank en ik onze partners voor te stellen om met beide gezinnen op vakantie te gaan. Dan konden we zonder argwaan te wekken tijd met elkaar doorbrengen.

In die vakantie hebben we een paar keer gezoend en een keer gevreeën, en dat was best lekker. Tegelijkertijd besefte ik meteen dat het vooral om de spanning ging en om het feit dat Frank zoveel aandacht had voor mij. Ik hield van Guido, dat werd me wel duidelijk. Ik heb dat direct aan Frank geappt, maar hij smeekte om het niet direct op te geven, want zo’n vakantie is maar kort en we hadden toch niet helemaal de vrijheid om het echt te ervaren. Daar had hij misschien wel gelijk in, maar ik wist dat ik dit niet meer wilde. Er waren heel wat appjes voor nodig voordat hij kon accepteren dat het voorbij was.

Ik richtte me verder op Guido en de kinderen en dat voelde heel goed. Totdat Frederiek, onze oudste van 14, de appjes op mijn mobiel ontdekte. Zonder met mij te overleggen liet ze deze aan Guido zien. Die was zo kwaad dat hij meteen vertrok, met de kinderen. Sindsdien logeer ik bij mijn ouders. We hebben nog een keer geprobeerd om het uit te praten, maar dat eindigde met een knallende ruzie. Frederiek heeft ook gebeld, maar die hoef ik voorlopig niet meer te zien. Ik vergeef haar nooit dat ze me heeft verraden.’

Guido: ‘Achteraf gezien was er al een hele tijd afstand tussen Elly en mij, maar dat had ik niet door. Sinds ik 3 jaar geleden een waterscooter heb gekocht, ben ik ook vaak op het water te vinden. Misschien wel te vaak en had ik meer tijd aan Elly moeten besteden. Maar dat varen is zo gaaf! Dus toen Elly voorstelde om met Liesbeth en Frank naar Zeeland te gaan, zei ik direct ja. Lekker veel water daar. Ik had het uitstekend naar mijn zin en ik dacht dat Elly en de kids zich ook vermaakten. Ik had geen moment in de gaten dat mijn relatie in gevaar was. Dus toen Frederiek me die appjes liet zien, kon ik mijn ogen niet geloven. Ik moest echt even omschakelen. Die avond heb ik Elly en Frank geobserveerd en toen merkte ik dat er inderdaad iets speelde.

Eerst ontkende Elly alles en daarna werd ze nota bene boos op Frederiek! Nou, toen was het wel duidelijk. Ik ben direct vertrokken. De volgende dag belde Elly op, maar ik kon haar stemgeluid niet verdragen. Sindsdien hebben we elkaar niet meer gesproken. De klap kwam zo hard aan dat ik heb besloten om naar een psycholoog te gaan, want er is niet echt iemand in mijn omgeving waar ik dit uitgebreid mee ga bespreken. Maar ik had wel behoefte aan hulp, een luisterend oor en een advies. Heel even was ik de weg kwijt. Door de gesprekken met de psycholoog kwam het besef dat ik vooral gekwetst ben door het feit dat Elly mij als een soort reserve achter de hand hield, voor als het met Frank niets zou worden. Elly ziet dat niet zo, “Ik heb toch voor jou gekozen?”, zegt ze. Daar kan ik niks mee, het vertrouwen is weg en kan wat mij betreft ook niet meer hersteld worden.’

De mediator: ‘Jullie gezin is in een orkaan terechtgekomen. Er is een situatie voor en na het uitkomen van de affaire tussen Elly en Frank. Slachtoffer en dader, vragen over het ‘waarom’, woede en verdriet. Als partners is er veel moed, inzet en tijd nodig om deze orkaan te overleven. Dat is allemaal waar, maar dan is er ook nog Frederiek die op 14-jarige leeftijd een hoofdrol toegedicht heeft gekregen. Welke zorg gaat er naar haar op dit moment? Wees blij dat zij direct naar één van jullie is gestapt en dat zij het niet als een geheim bij zich heeft gedragen. Verraden door je dochter? Wat heeft zij ervaren toen zij het las? Wat ging er door haar heen? Voor welk dilemma heeft zij gestaan voor haar ouders? Diep triest dat dit is gebeurd. Zij heeft jullie bescherming keihard nodig. Jullie andere kinderen overigens ook. Het treft kinderen heel hard als ouders op deze manier in een conflict komen.

En wat kunnen jullie samen verder? Is er ruimte voor de woede van Guido. En wat doet Elly met haar vragen? Hier is wel hulp bij nodig. Of het nu gaat om het maken van afspraken om uit elkaar te gaan of om te onderzoeken of de relatie kan worden voortgezet. En, ik zeg het nog maar eens, let op Frederiek!

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.