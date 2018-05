Vraag het de mediator: ‘Mijn ex blijft bevriend met mijn ouders en dat wil ik niet. Wat nu?’

Elise kent Franks ouders al vanaf haar 4e en ze zijn dik bevriend. Ook na de scheiding is die goede band gebleven, vooral met Franks moeder. Frank mist Elise nog elke dag en wil zo min mogelijk met haar geconfronteerd worden, maar zijn moeder doet altijd uitgebreid verslag als ze Elise heeft gezien en soms komt hij Elise daar zelfs tegen. Frank heeft zowel zijn ouders als Elise gevraagd om het contact te verbreken, maar dat weigeren ze.

Frank: Ik vond het verschrikkelijk dat Elise vertrok. We zijn samen opgegroeid en ze is de liefde van mijn leven, nog steeds. Maar zij werd verliefd op een ander en wilde per se met hem verder en ja, dan houdt het op. Ik probeer verder te gaan met mijn leven, ik moet wel. Maar steeds als ik Elise tegenkom of als haar naam valt, ben ik dagenlang van slag. Dan komt alle pijn weer boven. Dus ga ik niet meer naar de kroegen waar we samen kwamen en heb ik alle contact met gezamenlijke vrienden verbroken. Ik wil niet het risico lopen dat ik haar tegenkom of dat ze over haar praten.

Maar met mijn ouders gaat dat natuurlijk niet. En laat het nu toevallig heel dik aan zijn tussen Elise en mijn moeder. Ze gaan minstens een keer per week met elkaar theedrinken en ze zitten samen in het bestuur van de bowlingclub. Mijn moeder is dol op Elise, ze vindt alles wat ze doet geweldig. Dat Elise mijn hart gebroken heeft, doet ze af als ‘ja, zo gaat dat soms’. Ze vindt dat ik er na een jaar wel overheen moet zijn. Ze kiest volledig Elise’s kant.

Ik heb mijn moeder gevraagd om in mijn bijzijn niet over Elise te praten, maar ze doet het toch steeds weer. Aan mijn vader heb ik niets. Die kiest partij voor mijn moeder.

Nu heb ik Elise per brief gevraagd of ze het contact met mijn ouders wil verbreken. Het zijn per slot mijn ouders. Maar Elise weigert dat.

Elise: Ik ken Franks ouders al vanaf mijn vierde. Frank en ik zaten op dezelfde kleuterschool en ik was vaak bij hen thuis als mijn alleenstaande moeder moest werken. Toen mijn moeder op mijn elfde ziek werd en overleed, hebben Franks ouders mij fantastisch gesteund. Daarna ging ik bij een tante in een andere stad wonen, dus toen zag ik ze minder vaak. Vanaf het moment dat Frank en ik een relatie kregen, zijn zijn moeder en ik hele goede vriendinnen geworden. Zij zit ook bij de bowlingclub. Dat is zo gezellig! Ze is echt een tweede moeder voor me.

Frank kan niet van me vragen om dat contact op te geven. Dat hij en ik niet meer bij elkaar zijn, dat heeft er niets mee te maken. Dit is iets tussen zijn moeder en mij. Zij is gewoon mijn beste vriendin. Trouwens, hij heeft makkelijk praten, hij heeft allebei zijn ouders nog.

Bovendien zijn we al meer dan een jaar uit elkaar. Kom op zeg, het leven gaat door. Frank blijft enorm in het verleden hangen. Soms denk ik dat hij nog steeds gelooft dat ik bij hem terugkom. Maar met Sander ben ik veel gelukkiger. Franks moeder ziet dat ook. We hebben laatst met z’n drietjes geluncht en er was echt een klik tussen haar en Sander.

Ik probeer natuurlijk zo veel mogelijk rekening te houden met Frank. Als ik zijn auto zie staan, ga ik niet aanbellen, maar hij kan me niet verbieden om zijn ouders te blijven zien.

De mediator: ‘Heel af en toe zijn er vragen die in deze rubriek worden voorgelegd waarbij ik mij afvraag of het hier thuis hoort. Toch plaatsen we deze week deze vraag, omdat er altijd stukken te herkennen zijn voor andere mensen, waardoor een inzicht binnen een conflictsituatie dichterbij komt. Het komt namelijk vaak voor dat mensen worden geconfronteerd met elkaar na de scheiding bij familie en gemeenschappelijke vrienden. Hoe kun je daar mee omgaan? Elise geeft aan er rekening mee te houden op het moment dat ze ziet dat Frank bij zijn ouders is. Frank geeft aan dat hij er moeite mee heeft en dat hij het liefst ziet dat Elise niet meer bij zijn ouders komt. De vraag is wat hierin gemeenschappelijk is. Als ik het goed begrijp zijn er geen kinderen. Die relatie valt af. Wat wel gemeenschappelijk is, is de band die jullie allebei hebben met jullie moeder en tweede moeder. Ik benoem bewust de 2 rollen die er zijn, want in jullie verhalen wordt zij steevast Franks moeder genoemd, maar voor Elise is het háár tweede moeder. Dat schept een eigen band. Net als Frank die heeft met zijn moeder. Op dat gevoel kun je elkaar het recht niet ontnemen om contact te hebben. Een gesprek met jullie, moeder en een mediator kan verheldering brengen. Door de emotie te vertalen naar elkaar komt er ruimte voor ieders eigen invulling.

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

