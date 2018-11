Vraag het de mediator: ‘Mijn ex doet alsof we nog een relatie hebben. Wat is wijsheid?’

Jasper en Ellen zijn een jaar geleden uit elkaar gegaan. Ze hebben geen kinderen en hoewel de boedelscheiding moeizaam verliep, is dat nu allemaal geregeld. Omdat ze allebei een fulltime baan hebben, is alimentatie niet aan de orde. Voor Jasper is dit het moment om alle contact te verbreken, maar Ellen is daar nog niet aan toe.

Jasper: ‘Ellen en ik zijn vijf jaar getrouwd geweest. Het huwelijk begon nogal tumultueus. Vlak na de bruiloft overleden Ellens ouders in een auto-ongeluk en Ellen was daar zo overstuur van dat ze een miskraam kreeg. Ze heeft een jaar thuisgezeten en in die tijd heb ik alleen maar voor haar gezorgd. Ik bedoel, er was niets gelijkwaardigs aan onze relatie. Langzaamaan realiseerde ik me toen dat ik alleen vanwege de baby met haar was getrouwd. Ik wilde en wil graag een gezin en met haar leek dat te gaan gebeuren. Maar verder hadden we eigenlijk niet zoveel met elkaar. Ik heb het nog wel geprobeerd, ook omdat ze misschien nog een keer zwanger zou kunnen worden, maar het zat er gewoon niet in.’

‘Na ruim 4 jaar heb ik tegen haar gezegd dat ik wilde scheiden. Dat kwam hard aan. Het heeft maanden geduurd voordat ze er zelfs maar over wilde praten. Steeds had ze weer een reden om het nog even uit te stellen. Op een gegeven moment ben ik gewoon verhuisd. Diezelfde avond stond ze met een pan spaghetti bij me op de stoep! De boedelscheiding was ook lastig. Over elk theelepeltje moest gepraat worden. En en passant ook over onze relatie. Steeds bleef ze proberen om het weer goed te maken en hoewel ik het echt rot voor haar vind, is dat voor mij een gepasseerd station. Ik heb inmiddels een nieuwe vriendin, maar het is lastig om een relatie op te bouwen als je ex aan je blijft trekken.’

Ellen: ‘Jasper en ik zijn allebei dol op seks. We hoeven elkaar maar te zien en wham, alles begint te stromen. In het begin van onze relatie deden we het soms wel drie keer op een dag! Na een paar maanden was ik zwanger. We gebruikten wel condooms, maar ja, soms ging het gewoon te snel om nog iets om te doen. Ik wilde een abortus, maar Jasper wilde graag trouwen en een gezin.’

‘Vlak na ons huwelijk brak een zwarte periode aan. Mijn ouders overleden op een hele akelige manier en het kindje werd veel te vroeg geboren. Ik kreeg een depressie en verloor alle belangstelling voor seks. Jasper had het daar moeilijk mee. Hij kon maar niet begrijpen dat ik zo veranderd was. Eerst deed hij nog lief en zorgzaam, maar naarmate de seksloze weken verstreken, werd hij steeds afstandelijker. Ik wist met hulp van een psycholoog overeind te krabbelen en langzaam maar zeker kwam ook de zin in seks terug. Het kostte veel moeite om Jasper te verleiden, maar toen ik hem eenmaal over de streep had, was ons seksleven weer als vanouds, dacht ik.’

‘Tot Jasper zei dat hij wilde scheiden. Ik begreep daar niets van en omdat hij nog steeds met me wilde vrijen, nam ik het ook niet serieus. Zelfs nadat hij naar dat appartement was verhuisd hadden we nog regelmatig seks. Ik dacht dat hij wel weer thuis zou komen, maar nu blijkt dat hij een nieuwe vriendin heeft. Ik kan me niet voorstellen dat de seks met haar net zo geweldig is als met mij.’

De mediator: ‘Jullie hebben elkaar gevonden in een enorme aantrekkingskracht. Vaak komt dit voort uit wat je bij de ander vindt. En dat is uiteraard precies waar jij zo’n behoefte aan hebt. Maar dan, al vroeg in jullie relatie, krijgen jullie een verschrikkelijke dreun te verwerken. Jullie hele manier van samenleven wordt overhoop gegooid. Ellen kan alleen maar in zichzelf keren en Jasper gaat zorgen. Des te verder je van je eigen natuur af handelt en des te meer energie kost het je om dit vol te houden. Als dit langere tijd duurt ga je zelfs met een andere bril naar je partner kijken. Veel meer bezien vanuit je eigen persoonlijkheid en veel minder vanuit de behoefte die door de ander voor jou werd ingevuld. Wat jullie is overkomen heeft jullie dus eigenlijk uit jullie gezamenlijke realiteit gerukt. Helaas hebben jullie daarvoor geen oplossing gevonden samen. Ellen benoemd heel nadrukkelijk de fijne seks die jullie samen hebben. Het kan best een compensatie zijn voor alles wat jullie niet samen kunnen bespreken. Maar uiteindelijk is het zo dat jullie samen verder moeten willen. En als één dat niet wil staat de ander met lege handen. Helaas kun je dan niet anders dan te volgen. Het is wel prettig als je begrijpt waarom het zo is. Dat kun je vooral in jezelf vinden. Als het je lukt om door te dringen naar jouw persoonlijke pijn, Ellen, heb je Jasper niet meer nodig om te compenseren. Vanaf dat moment kunnen jullie los van elkaar werken aan een nieuw leven.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

