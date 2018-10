Vraag het de mediator: ‘Mijn ex laat zich opjutten door zijn nieuwe vriendin. Wat nu?’

Michael en Elsa hebben samen een bedrijf. Zes jaar geleden zijn ze getrouwd omdat dat zakelijk handig leek, maar het huwelijk hield geen stand. De afwikkeling van de scheiding verliep soepel tot Sandra op het toneel verscheen. De nieuwe vriendin van Michael zet hem onder druk om het bedrijf te verkopen. Michael wil dat eigenlijk niet, maar hij wil Sandra ook niet teleurstellen.

Elsa: ‘Michael en ik zijn zes jaar geleden getrouwd. We hebben samen een bedrijf en we zijn hele goede vrienden. We waren niet echt verliefd, maar toen we samen een bedrijfsruimte annex woning konden kopen, leek trouwen ons wel praktisch. Het was gewoon een formaliteit, ten minste, dat dachten we. We hadden nooit verwacht dat trouwen zo’n impact op onze relatie zou hebben. Plotseling werden we aangesproken als stel en onze ouders begonnen zelfs over kleinkinderen! Dat zette mij aan het denken. Eigenlijk besefte ik toen al snel dat dat huwelijk een vergissing was. Vanwege onze ouders hebben we het nog een tijd geprobeerd, maar we begonnen elkaar steeds meer te irriteren. Daarom hebben we een half jaar geleden besloten om het huwelijk te laten ontbinden. We hebben een advocaat ingehuurd om de zakelijke kant af te wikkelen en dat verliep allemaal prima. We gunnen elkaar het beste en we willen ook gewoon samen verder met het bedrijf.

Maar sinds Michael een nieuwe vriendin heeft, Sandra, zijn de besprekingen grimmiger geworden. Hij stelt steeds hogere eisen en wordt steeds strikter en formeler. Het gaat opeens over ‘recht hebben’ in plaats van over ‘gunnen’. En waar we eerst gewoon de tijd namen om alles te regelen, begint hij nu over termijnen en deadlines. De samenwerking in het bedrijf wordt op deze manier steeds lastiger en ik ben bang dat hij er helemaal mee wil stoppen. Dat maakt me heel verdrietig. Straks ben ik zowel mijn bedrijf als mijn beste vriend kwijt.’

Michael: ‘Ik heb zo’n spijt van dat huwelijk! We hadden dat pand misschien niet kunnen kopen als we niet getrouwd waren, dat weet ik niet, maar een huwelijk is toch meer dan een formaliteit. Vanaf dag één had ik het Spaans benauwd omdat ik vastzat in iets wat ik helemaal niet wilde. Dat begrijp ik pas goed sinds ik Sandra ken. Wat ik voor haar voel is echte liefde en nu begrijp ik pas hoe naïef Elsa en ik waren om alleen op grond van zakelijke overwegingen met elkaar te trouwen.

Sandra zegt dat Elsa en ik het bedrijf beter kunnen verkopen omdat samen blijven werken na een scheiding alleen maar narigheid met zich meebrengt. Oud zeer en zo. Zij wil graag dat ik een huis in de provincie koop waar zij een cultureel centrum kan starten. Dat is haar grote droom.

Maar het bedrijf dat ik met Elsa heb opgebouwd en de samenwerking met haar zijn heel waardevol voor me. We zijn perfect op elkaar ingespeeld en alles loopt prima. Hoewel we vaak lange dagen maken en zes dagen per week op de zaak zijn, hebben we er allebei veel plezier in. We hebben de afgelopen tien jaar een prachtig bedrijf opgezet en ik zou het erg jammer vinden, en zakelijk absoluut niet slim, om daar nu mee te stoppen.

Dat cultureel centrum van Sandra zegt mij niet zo veel. Ik heb niets met cultuur en ik ken ook niemand in die sector. Maar ja, Sandra wil het zo graag. Ik heb het gevoel dat ik tussen twee vuren zit.’

De mediator: ‘Jullie hebben 2 dingen met elkaar gemeen. De eerste is dat jullie huwelijk in de liefde niet heeft gebracht wat je ervan verwachtte, eerder het tegendeel. En het tweede is dat jullie liefde voor jullie samen opgebouwde bedrijf er nog steeds is. Ook de samenwerking. En dat laatste is belangrijk, want dat is meestal omgekeerd het geval. Daar heeft Sandra een punt, maar dat is bij jullie niet zo. Dus is het voor haar moeilijk te begrijpen dat jullie op je eigen manier de scheiding in orde maakt. Hoe kun je dat nu goed voor elkaar krijgen? Als ik het goed begrijp, Michael, leef je met Sandra niet om een zakelijke reden samen. Dus dat is een niet met Elsa te vergelijken situatie. Als je zakelijk en privé gescheiden zou willen houden is dat in deze goed te doen. Maak daar gebruik van. Regel in het tempo dat Elsa en jij zijn gewend de afspraken die nodig zijn voor de afwikkeling. Dan is dat goed geregeld en is in jullie samenwerking geen reden tot stress en irritaties. Dat komt je relatie met Sandra ook ten goede. Buiten je werk om heb je alle tijd om met haar te kijken wat jullie plannen zijn voor de toekomst. Stel dat dat leidt tot een besluit om toch te willen verkopen, dan doe je dat niet vanuit de huidige hectiek. Het zal dan een weloverwogen beslissing zijn waarvan de consequenties voor de samenwerking met Elsa in dát licht, zonder scheidingsstress, kunnen worden behandeld. Zo krijgt alles de aandacht die het verdient op het moment dat het past.

