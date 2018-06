Vraag het de mediator: ‘Mijn ex stalkt me, wat nu?’

Esmee en Kathy hebben vijf jaar een relatie gehad. Het was een intensieve periode waarin ze alles met elkaar deelden. Tot Esmee het niet meer aankon en de relatie verbrak. Kathy begrijpt niet wat er is misgegaan en blijft Esmee bestoken met appjes en telefoontjes. Ze wil alles uitpraten. Esmee is er wel zo’n beetje klaar mee en heeft dat meermaals tegen Kathy gezegd. Maar Kathy geeft niet op.

Kathy: ‘Ik heb Esmee leren kennen bij het filmhuis, waar we allebei vrijwilliger waren. Al bij het eerste gesprek ontdekten we dat we heel veel dingen met elkaar gemeen hadden: de films natuurlijk, maar ook de zorg voor onze planeet en de noodzaak om jezelf te ontplooien. We bleken allebei mantra’s te zingen en we waren – en zijn – allebei dol op yoga! Bijzonder toch?

Esmee trok al snel bij me in en vanaf dat moment waren we onafscheidelijk. We werken allebei aan huis, ik als journalist en zij als dtp-er, dus we waren veel samen. Ik vond dat heerlijk. Een jaar geleden zei Esmee dat ze meer ruimte nodig had en toen is ze bij de bibliotheek gaan werken. Voor mij was dat wel even wennen, maar ik zag dat het Esmee goed deed, dus toen ben ik ook meer dingen voor mezelf gaan doen.

Ik dacht dat het sindsdien weer goed ging tussen ons, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Want een half jaar geleden is Esmee op zichzelf gaan wonen en kort daarna heeft ze het ook ‘officieel’ uitgemaakt. Dat had ik niet zien aankomen. In mijn ogen waren we nog steeds een volmaakt stel. Ik begrijp niet wat er is gebeurd en ik heb het echt nodig om daar met haar over te praten. In het begin stond Esmee daar wel voor open, maar de laatste weken merk ik dat ze meer afstand neemt. Ik vind dat niet eerlijk en ik vind dat ik recht heb op een uitleg. Anders kan ik niet verder met mijn leven.’

Esmee: ‘Kathy is een schat van een vrouw en de jaren dat we bij elkaar waren, zijn me heel dierbaar. Maar we deden echt alles samen en op een gegeven moment ging me dat wel benauwen, de vanzelfsprekendheid dat ik alles met haar moest delen. Ik merkte dat ik steeds meer kanten van mezelf moest wegstoppen om het plaatje volmaakt te houden, en op een gegeven moment trok ik dat niet meer.

Toen ik een baan kreeg in de bibliotheek, heb ik mijn vrijwilligerswerk bij het filmhuis opgezegd. Kathy vond dat heel moeilijk, ze reageerde alsof ik haar iets vreselijks aandeed. Maar het was niet tegen haar gericht, ik wilde gewoon iets voor mezelf. In de bibliotheek leerde ik andere mensen kennen en toen besefte ik pas hoe klein mijn wereld geworden was met Kathy. Dat inzicht ontstond in een langzaam en pijnlijk proces, want ik besefte ook dat Kathy niet zal veranderen. Met haar is het altijd alles of niets. Ze eist me voor honderd procent op. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een leven waarin ik zelf kan bepalen wat ik doe en met wie ik omga.

Ik heb haar dat al diverse keren uitgelegd. We hebben echt heel veel gesprekken gevoerd en ik heb het ook voor haar op papier gezet, zodat ze het kan nalezen. Maar ze blijft contact met me zoeken en vragen waarom ik niet meer bij haar wil zijn. Ik word er ondertussen een beetje tureluurs van. Ik wil door met mijn leven, zonder Kathy.’

De mediator: ‘wat jullie vijf jaar geleden intens gelukkig maakte, veroorzaakt nu een breuk. Wat gaf Esmee jou, Kathy, dat je zo gelukkig maakte? Waarschijnlijk ligt daarin het antwoord voor je huidige zorgen. De claim op Esmee om niet te verliezen wat je leven volledig maakte, zet zich om in een conflict om los van elkaar te komen. Wat kan jij, Esmee, aan Kathy meegeven hoe zij zelf invulling kan geven in haar leven om het gevoel van het verlies in te vullen. Welke tip heb je voor haar? Hoe vaak je ook denkt een verklaring te hebben gegeven, vaak wordt die toch niet gehoord in de eerste periode. Veroorzaakt door emoties sta je er niet voor open een reële uitleg te ontvangen. Later meestal wel en dan kan het begrip opleveren voor elkaars verschillen. Een afsluiting organiseren na een poosje is daarom zeker van nut op de verwerking en kan jullie beiden rust geven.’

