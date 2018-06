Vraag het de mediator: ‘Mijn ex vertelt iedereen over ons seksleven.’

Toen het tussen Guido en Kim wat minder ging, hebben ze geëxperimenteerd met partnerruil. Kim heeft toen ontdekt dat ze SM erg leuk vindt en dat wil ze verder onderzoeken. Guido heeft niets met SM. Als Kim lid wordt van een SM-vereniging, besluit hij de relatie te beëindigen. Korte tijd later hoort hij dat Kim iedereen in hun vriendenkring over hun seksleven heeft verteld. Guido voelt zich gekwetst.

Kim: ‘Mijn relatie met Guido draaide grotendeels om de seks, verder hebben we niet zoveel gemeen. Toen dat op een gegeven moment ook minder werd – we raakten een beetje op elkaar uitgekeken – stelde Guido voor om partnerruil te proberen. Eerst was ik huiverig. Ik ben helemaal niet preuts, maar met iemand anders, dat vond ik toch wel een dingetje. En toen bleek die andere man ook nog eens van SM te houden. Nou, ik heb het toch geprobeerd en het was echt een openbaring voor me. Fantastisch!

Guido reageerde heel negatief. Ik vind het opwindend om de dominante rol te spelen, maar hij weigert om zich onderdanig op te stellen. Daarom ben ik dat met anderen gaan uitzoeken. Heel open, Guido wist ervan. Maar op een gegeven moment trok hij het toch niet meer en toen heeft hij de relatie beëindigd. Zomaar, op een avond na het eten. Hij had zijn spullen al gepakt.

Ik was erg boos en heb meteen mijn beste vriendin gebeld – dat is toevallig de vrouw van een collega van Guido – en ik heb haar alles verteld. Daar zijn we immers vriendinnen voor toch? Misschien heb ik niet hele aardige dingen over Guido gezegd, want ik was gekwetst en verdrietig. Ik had nooit verwacht dat mijn vriendin alles aan haar man zou doorbrieven en dat hij dat weer op zijn werk zou rondbazuinen. Dat is me vies tegengevallen. Ik vind het ook heel rot voor Guido, maar ik kan het nu niet meer terugdraaien.’

Guido: ‘Ik gun Kim alle geluk van de wereld en ik weet zeker dat ze dat geluk niet in SM zal vinden. Ze is niet dominant, ook niet in de seks. We zijn 7 jaar getrouwd geweest, denk je nou echt dat ik niet weet hoe ze wat dat betreft in elkaar zit? Ik vind het heel erg dat we uit elkaar zijn, maar ik trok het gewoon niet, zij met een zweepje en handboeien. Als dat een keer voorkomt, so be it, je moet alles proberen. Maar toen ze lid werd van die vereniging ging voor mij het licht uit. Ik kan niet samenleven met een vrouw die van SM houdt en heb haar daarom voor een keuze gesteld.’

‘Ze is heel boos geworden, zei dat ik haar beperkte en dat ik een macho ben. Misschien is dat zo, maar ik vind dat seks gelijkwaardig moet zijn en ondanks die eenmalige partnerruil geloof ik wel in monogamie. Wat heeft het dan voor zin dat zij die kant van zichzelf gaat onderzoeken? Dat kunnen we toch niet delen.’

‘Dus toen heb ik gezegd dat we dan beter meteen uit elkaar kunnen gaan. Dat had ik ook niet voorzien toen ik partnerruil voorstelde. Maar ja, zo is het nu eenmaal gelopen.

Gister hoorde ik van een collega dat Kim allerlei verhalen over mij rondstrooit. Dat ik niets klaarmaak in bed en dat ik een zielig ongeëmancipeerd machomannetje ben. Ik ben daar erg van geschrokken. Wat moeten mensen wel niet van me denken? Het voelt alsof Kim me een trap nageeft. Waar heb ik dat aan verdiend?’

De mediator: ‘In eerste instantie waren jullie bang om elkaar te verliezen door de partnerruil. Uiteindelijk zijn jullie elkaar ook hierdoor verloren, maar dan op een ander vlak dan jullie hadden gedacht. Een erg intiem onderwerp. De seks als ding is wel besproken. Jullie persoonlijke gevoelsleven een hierin stuk minder, zo lijkt het. Daardoor leek partnerruil een oplossing, maar in feite gaven jullie hiermee iets intiems uit handen. Uiteraard kun je wel kiezen voor een verbreding van jullie seksleven, maar dan is een sterke relatie wel een vereiste.’

‘Jullie blijven nu allebei achter met ernstig gekwetste gevoelens. Voordat je die met anderen deelt is het ‘handig’ om met elkaar af te spreken wat wel en wat niet gedeeld wordt met anderen. De communicatie over het einde van de relatie wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl het toch een heel belangrijke rol speelt in enerzijds de verwerking en anderzijds de opbouw van een nieuw leven met sociale contacten. Guido vraagt waar hij dit aan heeft verdiend. Het is voor jezelf van belang om er achter te komen hoe je ertoe bent gekomen om partnerruil als oplossing te zien. Je angst om Kim te verliezen is uitgekomen en nu ligt het ook nog eens op straat. Een advies is om daar toch samen nog een gesprek aan te wagen. Het onderwerp zou kunnen zijn om nog één keer te delen hoe die afgelopen periode voor jullie persoonlijk is verlopen. Het resultaat kan zijn dat je alsnog samen formuleert waarom jullie uit elkaar zijn gegaan. Wellicht is de behoefte om het dan met anderen te delen ook minder. En mocht die behoefte er wel zijn, spreek dan naar elkaar uit hoe je hierin met elkaar omgaat.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

