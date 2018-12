Vraag het de mediator: ‘Mijn ex verwaarloost onze kinderen’

Sinds Maria haar man en kinderen een jaar geleden heeft verlaten voor yogadocent Theo slokt het verlangen naar zelfverwerkelijking en transformatie haar volledig op. Ondanks de afspraak met haar ex Egbert dat hun zoons in het weekend bij haar zouden wonen, is dat er nog niet van gekomen. Om het goed te maken, stuurt ze de jongens nu een doos met sinterklaascadeautjes. Egbert weigert echter om die in hun schoen te stoppen.

Lees ook: ‘Mijn ex doet alsof we nog een relatie hebben. Wat moet ik doen?’

Egbert: ‘Maria’s vertrek kwam volkomen onverwacht. Ik wist wel dat ze het goed kon vinden met Theo, maar dat hij zo veel invloed op haar had, dat heb ik niet gezien. Hoe dan ook, het is haar keuze. Ik probeer er met de jongens maar het beste van te maken. Na school passen mijn ouders op ze, die wonen gelukkig in de buurt, en ik ben een dag minder gaan werken zodat ik wat vaker bij ze kan zijn. De jongens hebben allebei veel behoefte aan een veilige plek en voor het slapengaan moet ik ze nog elke keer beloven dat ik ze nooit in de steek zal laten.

In het ouderschapsplan hebben Maria en ik vastgelegd dat de kinderen in de weekenden bij haar zouden zijn, maar dat is nog niet een keer gebeurd. Er is altijd wel iets waardoor Maria ze niet kan hebben: een reinigingsritueel dat alleen bij een specifieke maanstand effect heeft, een workshop 4e chakra-yoga die ze absoluut niet mag missen, Theo die moe is van zijn werk…

Vorige week bracht ze een doos met cadeaus voor de kinderen. Of ik die maar in hun schoen wil stoppen. Ik heb haar uitgelegd dat de kinderen niet op cadeaus zitten te wachten, dat ze er meer aan zouden hebben als ze hun moeder wat vaker zouden zien. Maria antwoordde dat dit proces heel belangrijk voor haar is en dat de kinderen dat heus wel begrijpen. Maar zij ziet hun gezichtjes niet als ze met een bibberstemmetje vragen wanneer mamma weer thuiskomt.’

Maria: ‘Tja, Theo en ik, het gebeurde gewoon. Hij is mijn yogadocent. Eerst vond ik hem maar een baasje, zo iemand die alles beter weet, maar later bleek het een hele lieve, gevoelige man te zijn. We voelen elkaar op een heel diep niveau aan, we zijn echte soulmates. En op fysiek niveau klikt het ook fantastisch. Met Theo voel ik me completer dan ooit. Eindelijk kan ik worden wie ik altijd al had moeten zijn!

Egbert is een goede man, stabiel en zorgzaam. We hebben mooie jaren gehad, maar ik ben verder gegroeid en hij is stil blijven staan. Op een gegeven moment kon ik niet anders dan vertrekken. Je hebt toch een verantwoordelijkheid tegenover het universum om alles uit je leven te halen.

Ik ben blij dat ik de kinderen met een gerust hart bij hem kan achterlaten. Natuurlijk doet het pijn dat ik ze zo weinig kan zien. Ik hou zielsveel van ze. Maar in deze fase van mijn leven moet ik het accent gewoon bij mezelf leggen. Ik probeer de kinderen voor te leven dat je altijd je hart moet volgen, dat je alleen op die manier een waarachtig mens kunt zijn.

Nu had ik wat cadeautjes voor ze gekocht om ze te laten weten dat ik aan ze denk. Maar Egbert weigert om ze die te geven. Ik vind het jammer dat hij zo in de negativiteit blijft hangen, vooral voor hemzelf. Tussen mij en de jongens is alles goed. Daar zorgt het universum wel voor.’

De mediator: ‘Dag Maria, wat versta je onder verantwoordelijkheid? Je stelt namelijk dat je die hebt tegenover het universum. Heb je als moeder ook een verantwoordelijkheid? Het is natuurlijk een open deur om hiermee te beginnen. Hoe is dat zo gegroeid tussen jullie dat Maria zoveel vertrouwen kan hebben in Egbert als het gaat om de zorg voor de kinderen? Egbert heeft een zorg die hij deelt voor de kinderen. Kinderen ontwikkelen zich op een prettige manier als zij hun beide ouders met regelmaat om zich heen hebben en nog prettiger als zij hierover geen stress hoeven te ervaren. Bij jullie kinderen is die stress er wel, als ik het goed lees. De vraag die aan jullie samen wordt gesteld is hoe je hierin een verbetering kunt aanbrengen. De vraag die daarop volgt is of jullie het kunnen opbrengen hierover samen in gesprek te gaan, of liever: ermee aan de slag kunnen gaan. Pak een groot vel papier en potloden. Ga het blad vullen met wat je ieder samen met de kinderen wilt doen. Vul met zwart in wat noodzakelijk is zoals halen en brengen van school of huiswerk en sport. Vul met je eigen kleur in wat je verder met ze wil ondernemen. Wat vind je belangrijk dat ze leren Maria, over waar jij mee bezig bent. En uiteraard Egbert, wat vind jij belangrijk om met ze te doen? Blijf niet de vader met ‘de zorg’, maar open de deuren en Maria (!) doe er wat mee.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.