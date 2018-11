Vraag het de mediator: ‘Mijn ex heeft mijn zoon gehersenspoeld en nu verstoot hij mij. Wat kan ik doen?’

De echtscheiding van Gerbert en Mary verliep moeizaam en ondanks de hechte band tussen Gerbert en zijn 11-jarige zoon Kyle, blokkeerde Mary al die tijd elk contact tussen hen twee. Als de omgangsregeling eindelijk rond is, kan Gerbert niet wachten om Kyle zijn nieuwe kamer te laten zien. Maar Kyle wil helemaal geen contact met zijn vader. Die is immers de schuld van alle ellende. Kyle moet nu voor zijn moeder zorgen.

Gerbert: ‘Ik heb twaalf jaar voor Kyle gezorgd. Mijn toenmalige vrouw Mary werkte 70 uur per week en ik was vader en huisman. Twee jaar geleden werd ik verliefd op Erwin. Ik heb alles eerlijk aan Mary opgebiecht en kort daarop ben ik ergens anders gaan wonen. Ik dacht dat Kyle wel met me mee zou gaan, onze band was immers veel sterker dan die met zijn moeder. Maar Mary wilde daar niets van weten. Zelfs co-ouderschap was onbespreekbaar. Ze was zo fel dat ik op een gegeven moment bang was dat ze Kyle iets zou aandoen als ik nog langer zou aandringen. Dus heb ik genoegen genomen met deze omgangsregeling.’

‘In de periode dat Mary en ik onze scheiding regelden, heb ik Kyle niet gezien. Mary vond dat hij ‘rust’ nodig had en ik had geen puf om daar tegenin te gaan. Ik maakte in mijn nieuwe huis een mooie kamer voor hem klaar en verheugde me op ons weerzien. Maar dat viel tegen! Uiteindelijk is Kyle misschien drie keer bij Erwin en mij geweest. Hij was totaal veranderd en zat vol verwijten: dat ik nooit van hem had gehouden, dat hij geen homo als vader wilde, dat ik Mary en hem in armoede had gestort, dat soort dingen. Ik begreep er niets van. Toen ik Mary vroeg wat er aan de hand was, zei ze dat ze er niets aan kon doen. “Kyle is oud genoeg om zijn eigen conclusies te trekken”. Van het ene op het andere moment ben ik mijn zoon kwijt.’

Kyle: ‘Papa is zomaar bij ons weggegaan. Ik wist van niks en toen woonde hij opeens in dat andere huis. Mama was heel verdrietig. Ze zei: ‘Ik heb keihard gewerkt om geld te verdienen zodat jullie een dak boven je hoofd hadden en konden eten. En ook jullie vakantie en als jullie samen naar een voetbalwedstrijd gingen, heb ik dat betaald.’ Ze voelt zich heel erg verraden. Doordat papa zo nodig moest gaan samenwonen met die andere man, moest mama haar baan opzeggen om voor mij te zorgen. Daar baalt ze enorm van.’

‘Het minste wat ik kan doen is voor haar zorgen. Nu ben ik immers de man in huis. Dat zegt mama. En dat betekent dat ik grotemensengesprekken met haar moet voeren en mee moet met boodschappen doen. Want wie moet die zware tassen anders dragen?’

‘Ik wil helemaal niet om het weekend naar papa. Ik vind die Erwin maar een rare man. Papa was nooit homo, dat zegt mama zelf. En als Erwin van papa een homo kan maken, wat doet hij dan met mij? Misschien gaat hij wel aan me zitten! Ik ga daar echt nooit slapen!’

‘Ik moet nu voor mama kiezen en zorgen dat zij weer gelukkig wordt. Als ik wat ouder ben, kan ik ’s middags wel alleen thuis zijn en dan kan zij weer fulltime gaan werken. Dan wordt ze weer de oude mama en is alles weer zoals vroeger. Nou ja, zonder papa dan. Maar dat is zijn eigen schuld. Ik hoef hem nooit meer te zien.’

Anniek is Tienermediator en staat jongeren bij tijdens het scheidingsproces.

Haar advies aan Gerbert: ‘Ik snap dat het voor u lastig is. Al die tijd heeft u veel voor Kyle gezorgd, omdat u op dat moment huisman was. Kyle is op dit moment ‘de man’ in het gezin. En ook al is dat misschien iets waar een kind op deze leeftijd nog niet mee bezig moet zijn, het is voor Kyle wel een manier om de situatie te kunnen overzien. Hij werkt naar het doel toe, zodat zijn moeder weer fulltime kan werken. Dat is iets wat vroeger zo was en ook weer terug kan komen. Laat het verdere verloop van jullie relatie afhangen van Kyle. Als hij nog geen geen contact met u of Erwin wil, respecteer dit dan voor nu. Wacht het voorlopig even af, zodat Kyle ook de ruimte heeft om na te denken over welke behoefte hij heeft ten aanzien van het contact. Wel zou ik aan Kyle laten merken dat u hem niet vergeet. Natuurlijk gaat hij niet uit uw gedachten, maar laat hem weten dat de deur altijd openstaat door middel van een berichtje of een kaartje.’

Haar advies aan Mary: ‘Wat bent u in een lastige situatie terechtgekomen. Zoals ik van Kyle begrijp, bent u door deze situatie ook minder gaan werken. Een hoop veranderingen dus. Kyle wilt nu de man zijn van het gezin. Wat een logische reactie is, maar tegelijkertijd is Kyle nog maar 13 jaar oud en moet hij wel kind kunnen blijven en niet uw plaatsvervangende man. Het feit dat hij het over het voeren van grote mensengesprekken te heeft, laat blijken dat deze gesprekken eigenlijk nog te lastig voor hem zijn. Elk kind heeft een vader en een moeder nodig, ook na een scheiding. Kan het niet zijn, dat Kyle geen contact met zijn vader wil, omdat hij denkt dat hij voor een keuze gesteld wordt? Een gesprek met een mediator en Gerbert kan jullie misschien helpen. Met als doel om een oplossing te vinden voor Kyle.’

Haar advies aan Kyle: ‘Wat een veranderingen hebben er voor jou afgelopen jaar plaatsgevonden! Ik snap dat je nu boos bent op je vader en vooral voor je moeder wil zorgen. Het lijkt alsof je vooral veel stoere, mannelijke dingen wil doen thuis, zoals de grote boodschappentas tillen. Die hulp kan je moeder natuurlijk heel goed gebruiken! Je zegt ook dat je grote mensen gesprekken moet voeren met mama, vind je dat lastig? Of vind je het moeilijk te begrijpen? Dat is natuurlijk niet gek, want je bent 13 jaar. Ik snap dat je na alles wat er gebeurd is nog niet echt zit te wachten op papa of Erwin. Maar zijn er dingen die je wel fijn zou vinden als papa dat zou doen? Een berichtje sturen of iets samen doen zonder Erwin kan erg leuk zijn. Even niet de ‘man in huis’ zijn, maar samen wat leuks doen. Denk er maar eens over na.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.