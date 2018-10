Vraag het de mediator: ‘Ik moet plaats maken voor een meid van 18. Wat nu?!’

Alice en Hans zijn 23 jaar getrouwd en ongewenst kinderloos. Als Alice erachter komt dat Hans een relatie heeft met een veel jongere vrouw zet ze hem net zo lang onder druk tot hij bekent. Hij vertelt dan ook dat zijn vriendin zwanger is en dat hij zo snel mogelijk van Alice wil scheiden om met zijn nieuwe vriendin een gezin te stichten. Maar Alice laat zich niet zomaar opzij zetten.

Alice: ‘Twee weken geleden kwam ik erachter dat Hans een relatie heeft met een ander. Toen ik hem daarmee confronteerde ontkende hij eerst. Een dag later hoorde ik via via wie die vrouw was en dat ze dus vier maanden zwanger is. Die avond heb ik Hans dronken gevoerd en toen gaf hij uiteindelijk toe dat het kind van hem was. De volgende morgen zei hij bij de voordeur dat hij wilde scheiden omdat hij “natuurlijk” zijn verantwoordelijkheid moest nemen.

Ik was zo kwaad dat ik al zijn kleren in vuilniszakken heb gepropt en die naar zijn kantoor heb gebracht. Je had het gezicht van de receptioniste moeten zien toen ik ze voor haar neus leegschudde! Hij zou me goed verzorgd achterlaten, zei Hans, met alimentatie, en hij zou een nette woning voor me zoeken. Want ons huis had hij nodig voor zijn nieuwe gezin.

Ik heb die vrouw gegoogeld en toen ben ik naar haar huis gegaan. Ik wilde alleen met haar praten, maar ze begon meteen te krijsen en toen hebben haar huisgenoten de politie gebeld.

Sindsdien is het oorlog tussen Hans en mij. Iemand heeft mijn vriendinnen een mail gestuurd dat ik over ze roddelde en nu wil niemand meer met me praten. Toen ik eergisteren langs Hans’ werk kwam, heb ik in een impuls een kras in zijn auto gemaakt. Vannacht ben ik elk uur gebeld. Die beller zei niets, maar ik weet zeker dat het Hans was. Ik overweeg aangifte te doen van bedreiging, maar ik ben bang dat Hans dan weer iets naars terugdoet.’

Hans: ‘Alice is helemaal doorgedraaid. Ze bedreigt mijn vriendin, die nota bene zwanger is, maakt me belachelijk op mijn werk en beschadigt mijn auto. En waarom? Ik kan er toch ook niets aan doen dat ik verliefd werd op een ander? Ons huwelijk stelde echt niet meer zo veel voor.

Hoewel Debby pas 18 is, is ze veel volwassener dan Alice. We hebben nu al meer een klik dan ik ooit met Alice heb gehad. En de seks, ja, wat zal ik zeggen. Na 23 jaar was dat met Alice toch een beetje een sleur geworden. Alice is altijd al aan de stevige kant geweest en de laatste jaren is ze helemaal uitgedijd. Ik heb gezegd dat ze naar de sportschool moest gaan of dat ze moest gaan diëten. Ik geloof dat ze dat ook wel heeft geprobeerd, maar ze hield het nooit vol. Ze heeft gewoon geen doorzettingsvermogen. Debby is wedstrijdroeister. Zij heeft echt karakter!

Ik denk eigenlijk dat Alice door dat overgewicht geen kinderen kon krijgen. We wilden graag een gezin en toen dat niet lukte, zijn we naar de dokter gestapt en daarna naar een vruchtbaarheidskliniek. We hebben het hele circuit doorlopen en uiteindelijk suggereerde die arts dat ik traag zaad had. We hebben ons daarbij neergelegd, maar ik ben altijd naar kinderen blijven verlangen. En nu blijkt dat het helemaal niet aan mij lag. Want dat kind van Debby, dat is van mij. Alice kan dreigen wat ze wil. Maar als ze te ver gaat, zal ik Debby en ons kind hoe dan ook beschermen.’

De mediator: ‘Er zit erg veel in jullie verhalen. Pfoe, wat een rollercoaster zullen jullie ervaren. Samen geen kinderen, 23 jaar met elkaar samenleven, een nieuwe liefde, een kind, het verdriet om het gemis, de beschermingsdrang voor een nieuw gezin, de woede om wat er gebeurt. Allemaal emoties die rondvliegen, waarschijnlijk soms letterlijk als jullie elkaar nu spreken of ontmoeten. Hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kunnen jullie afspraken maken over een scheiding? Ik schrijf het wel eens vaker: ‘neem de tijd’. En als die er niet is, heb ik het verzoek aan Hans om Alice een beetje de ruimte te geven. Ik kan best begrijpen dat misschien niet alles acceptabel is, maar als die ruimte niet wordt gegeven is het nu te zwaar om afspraken te maken over een scheiding. Alice is gebroken en jij bent de dader in haar ogen, Hans. Hoe goed je verklaring eventueel ook is. Misschien dat daar later nog eens over gepraat kan worden. Alice, misschien is het mogelijk voor je om met iemand in gesprek te gaan die je kan bijstaan in dit zware proces. Jullie zijn lang samen geweest en je hebt er recht op om bij te komen van deze klap! Er is nu niets wat kan helpen, behalve dat je ermee leert te leven. Dus, geen druk en laat elkaar met rust. Zoek contact met je eigen omgeving en houdt het contact zakelijk over wat nodig is.’

