Vraag het de mediator: ‘Mijn partner is egocentrisch, onvolwassen en gestoord!’ 

Janneke heeft een extreme en soms kwaadaardige persoonlijkheid, maar in Pauls ogen kon ze tot voor kort geen kwaad doen. Sinds de geboorte van hun zoon kijkt hij echter met andere ogen naar zijn vrouw. Hij is bang dat haar woedeaanvallen en wispelturigheid slecht zijn voor het kind. Toen hij daar met Janneke over wilde praten, rende ze woedend het huis uit en liet 3 dagen niets van zich horen.

Paul:

‘In het begin was het leven met Janneke één groot avontuur. Ik was zo verliefd, het leek wel een verslaving. Ik zag wel dat ze soms erg ver gaat in dingen en dat ze, als ze haar zin niet krijgt, heel onaardig wordt. Dan draait ze als een blad aan de boom om en gaat schelden of met dingen gooien. Als je verliefd bent, dan accepteer je denk ik meer, dus ik wrong mij in duizend bochten om haar weer gunstig te stemmen. Ze trok al snel bij mij in en tja, binnen een maand was ze zwanger. Een 3 maanden geleden werd Gregory geboren en toen ik zag hoe ze naar dat kleine jochie keek, begon ik voor het eerst aan haar te twijfelen. Ik zag totaal geen liefde en geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn constateringen werden bevestigd. Volgens de buurvrouw laat ze Gregory urenlang huilen en soms scheldt ze hem helemaal verrot. Schelden op een kind van een paar maanden oud??? Dat doe je toch niet. Anderzijds naait ze prachtige kleertjes voor hem en loopt ze eindeloos met hem in haar armen door het huis.

Toen ik met haar het gesprek wilde aangaan over haar verantwoordelijkheidsgevoel, voelde ze zich kennelijk aangevallen. Zonder verdere uitleg heeft ze haar spullen gepakt en is drie dagen weggebleven. Drie dagen!

Toen vielen bij mij de schellen van de ogen. Alles wat ik ooit leuk aan haar vond, stelt opeens niets meer voor. Ze is gewoon heel erg onvolwassen, egocentrisch en eigenlijk gewoon gestoord. Welke moeder laat haar kind nou achter omdat ze haar zin niet krijgt? Ik ben bang dat ze Gregory iets zal aandoen en daarom wil ik hem zo snel mogelijk bij haar vandaan halen. Mijn ouders willen wel tijdelijk voor hem zorgen, maar ik weet niet hoe ik dat aan Janneke moet vertellen. Misschien moet ik hem gewoon meenemen en niet meer terugbrengen.’

Janneke:

‘Paul is zo burgerlijk. Hij is echt van de regeltjes. Nou, ik wil gewoon van het leven genieten. Daar heeft de komst van mijn kind nies aan veranderd. Ik wil me best aanpassen, maar alleen als ik er de zin van inzie.

Paul zit zo vast in allerlei dingen die echt niet belangrijk zijn. Wat maakt het nou uit als dat kind een poosje met een vieze luier ligt te huilen? Daar krijgt hij echt geen trauma’s van hoor.

Toen ik Paul leerde kennen was ik een beetje dakloos. Dus het was heel fijn dat ik bij hem kon intrekken. Die zwangerschap was niet gepland en eigenlijk wilde ik een abortus. Maar dat wilde Paul niet en ach, ik was ook wel benieuwd naar het moederschap.

De pech is dat Gregory een moeilijke baby is. Hij huilt erg veel. Volgens mijn vriendinnen huilt hij echt abnormaal veel. Dus soms rook ik buiten even een sjekkie om tot rust te komen. Roken doe ik ook speciaal voor Gregory buiten, dus ik hou best rekening met hem.

Paul vindt dat ik altijd voor Gregory moet klaarstaan en hem bij elke kik moet oppakken. Ja, hij heeft makkelijk praten, hij werkt de hele dag. Toen hij een paar weken terug weer begon te zeuren, ben ik weggelopen. Heel even kon ik het gejank van de baby en het gezeur van Paul niet meer aanhoren. Dus heb ik een time-out gepakt en ben ik even gaan chillen. Sinds ik terug ben, doet Paul raar. Hij is zo kil. Zo ken ik hem helemaal niet. Ik bedoel, hij heeft ook hele leuke kanten: hij is lief en zorgzaam en door en door betrouwbaar. Ik denk dat ik iets romantisch voor vanavond ga organiseren. Want als hij zo serieus is, vind ik er ook niks aan.’

De mediator:

‘Beste Paul en Janneke, het lijkt of jullie de situatie onderschatten. Gregory is jullie zoon en jullie dragen samen de verantwoording voor de zorg. In de antwoorden die jullie ieder geven is er een groot verschil van inzicht in wat er speelt. Nu jullie van elkaar lezen wat je vindt is er hoop ik de erkenning die nodig is om om de tafel te gaan en in gesprek te gaan met elkaar. Als dat niet op korte termijn gebeurt dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat het uitloopt op een grote escalatie waar jullie niet samen uitkomen.

In zo’n situatie komen partijen om de hoek die jullie verplicht gaan helpen met het ouderschap. Pak de gelegenheid nu aan door met elkaar te praten over jullie rollen als ouder. Welke verwachtingen heb je van elkaar? Spreek uit welke ruimte je nodig hebt om het ouderschap goed in te vullen. Wat vind je belangrijk in de zorg en opvoeding voor Gregory? Uiteraard zal dit gesprek niet zonder discussie verlopen, dus de vraag is of jullie dit samen kunnen oplossen. Jullie kunnen ervoor kiezen om een mediator het gesprek te laten begeleiden. Die kan helpen om ieder onder woorden te laten brengen wat je belangrijk vindt én naar elkaar te laten luisteren. Anders blijven jullie tegen elkaar praten in plaats van met elkaar en daar zal Gregory niet veel baat bij hebben. Leg vooral ook op tafel wat jullie niet zint. Uiteindelijk is het de vraag of jullie de verschillen van elkaar kunnen accepteren of bijstellen.

Doe er wat aan, Gregory is te jong om als ouders ruzie te blijven maken.