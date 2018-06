Vraag het de mediator: ‘Ik vrees dat hij onze spaarrekening leeghaalt, wat nu?’

Het huwelijk van Marcel en Frida staat op springen en steeds vaker valt het woord ‘echtscheiding’. Er is echter nog geen beslissing genomen. Frida vreest dat Marcel, die erg op de penning is, ondertussen bezig is om hun gezamenlijke spaargeld weg te sluizen. Marcel ontkent dat, maar zegt dat er veel minder geld op de rekening staat dan Frida denkt.

Frida: ‘Marcel en ik zijn tien jaar getrouwd. Toen de kinderen nog klein waren, hebben we afgesproken dat ik voorlopig niet zou gaan werken. Marcel wilde een eigen bedrijf opbouwen en ik wilde graag al mijn aandacht aan de kinderen besteden. Dat vond ik een tijdlang heel bevredigend. Nu de kinderen wat ouder zijn, wil ik parttime gaan werken. Sinds kort ben ik vrijwilliger bij Vluchtelingewerk, maar een betaalde baan is toch mijn uiteindelijke doel. Telkens als ik hierover tegen Marcel over begin, draait het op ruzie uit. Hij wil er niks van weten. We zitten echt in een patstelling. Ik word moedeloos van al die ruzies en ik zie aan Marcel dat hij het ook niet meer trekt. Het woord echtscheiding is al een paar keer gevallen en misschien is dat wel de beste oplossing.’

‘We hebben altijd heel zuinig geleefd en daarom moet er inmiddels een behoorlijk bedrag op onze spaarrekening staan. Met de helft van dat geld zou ik voor mezelf en de kinderen een ander huis kunnen kopen. Misschien kan ik dan ook een korte opleiding doen om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, want ik wil Marcel liever niet om alimentatie te vragen. Toen ik laatst vroeg of ik de afschriften van die spaarrekening mocht inzien, deed hij heel geheimzinnig en nu ben ik bang dat hij bezig is om het geld van onze gezamenlijke rekening naar een eigen rekening weg te sluizen. Als dat zo is, sta ik straks met lege handen.’

Marcel: ‘Toen ik haar leerde kennen, woonde Frida nog bij haar ouders. Ze was erg aanhankelijk en dat gaf me het gevoel dat ik een echte man was, iemand die voor zijn gezin kan zorgen. Er kwamen al snel kinderen en terwijl ik mijn bedrijf opbouwde, vormde Frida het thuisfront. Ze was, en is, een echte steunpilaar voor mij en de kinderen. Ik heb inmiddels vier personeelsleden, wat veel druk met zich meebrengt. Dan is het goed om te weten dat thuis alles in op rolletjes loopt.’

‘Sinds de kinderen allebei op de middelbare school zitten, begint Frida echter steeds vaker over werken. Financieel kunnen we makkelijk zonder en het feit dat de kinderen hun eigen gang gaan, wil niet zeggen dat ze hun moeder niet nodig hebben. Als Frida gaat werken, valt voor mij de basis onder dit huwelijk weg, dan kunnen we net zo goed uit elkaar gaan.’

‘Dat verhaal over die spaarrekening klopt echter niet helemaal. De muzieklessen en de sportclubs van de kinderen kosten veel geld. Daarnaast heeft mijn bedrijf een flinke tik gehad tijdens de crisis en toen moest ik regelmatig geld van onze spaarrekening opnemen om Frida het huishoudgeld te kunnen geven. Ik heb ook een bedrag geleend om te kunnen investeren. Dat was de enige manier om te overleven. Dat heb ik niet overlegd, nee. Er was toch geen andere mogelijkheid. Natuurlijk zal ik het allemaal goed regelen als we gaan scheiden. Alimentatie wil ik haar ook met alle liefde betalen. Ik denk ook nog dat ze op haar leeftijd niet zo makkelijk een baan zal vinden, dus dan heb ik liever dat ze haar energie steekt in de kinderen.’

De mediator: ‘Geldzaken zijn lastig te bespreken zonder de discussie hoog op te laten komen. Marcel brengt in feite slecht nieuws. Frida voelde al aan dat er dingen met de spaarrekening gebeuren waar zij niet van op de hoogte was. Dat het ‘wegsluizen’ van spaargeld noodzakelijk was, zal de pijn dan ook niet verzachten. Ook voor jullie is het goed om met elkaar, eventueel met een derde of een mediator, aan tafel te zitten en al het leed van de afgelopen periode op tafel te leggen. Marcel die eerlijk zal moeten zijn over hoe en aan wat het spaargeld is besteed en Frida die graag wil weergeven waarom zij een baan wil aannemen en daarmee er toch voor de kinderen kan zijn.’

‘Als jullie in staat zijn om alles op tafel te leggen en uit te spreken, dan is de kans aanwezig dat jullie voor elkaar kunnen kiezen in plaats van voor een scheiding. Voor iedere relatie, maar ook als je als gescheiden ouders verder gaat, is communicatie één van de belangrijkste en tegelijkertijd misschien wel het lastigste om in stand te houden. Frustraties en onbegrip hebben jullie gebracht waar jullie nu zijn. Jullie hebben dit tijdig gesignaleerd, terwijl het vaak voor veel mensen al ‘te laat’ is. Werk aan de winkel lieve mensen. Ik hoop dat jullie er samen uit komen voor jullie zelf en voor de kinderen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

