Vraag het de mediator: ‘Ik wil niet dat de nieuwe vriendin van mijn ex op onze kinderen past. Wat nu?’

Sandra en Paul maakten deel uit van een hechte groep vrienden, die is ontstaan toen ze allebei studeerden aan de Haagse Hogeschool. Doordat ze zo hecht met elkaar zijn, passen ze ook op elkaars kinderen. Na de scheiding blijft Paul hecht met de vrienden, terwijl Sandra wat meer afstand neemt van de groep. Paul valt dan ook nog regelmatig terug op de groep als het gaat om oppas van de kinderen. Sandra denkt dat Paul een relatie heeft met een van de vrouwen in die groep en ze wil niet dat zij op haar kinderen past, dan komt ze nog liever zelf. Volgens Paul is er geen sprake van een relatie. Hij heeft geen zin om steeds aan Sandra te moeten uitleggen waarom hij van huis is en met wie.

Paul: ‘De vriendengroep bestaat al sinds onze studententijd. We hebben altijd contact gehouden en we kregen allemaal rond dezelfde periode kinderen. Omdat we bij elkaar in de buurt wonen, is het niet meer dan logisch dat we soms op elkaars kinderen passen.

Na de scheiding heeft Sandra de groep min of meer verlaten. Niet dat de groep partij koos voor mij, zij liet zich gewoon niet meer zien. Ik ben gebleven en af en toe past een goede vriendin een avondje op mijn kinderen. Laatst belde Sandra heel boos op en eiste op hoge toon dat ik daarmee zou stoppen. Ze verweet me dat ik een relatie zou hebben met die vrouw. Nou, dat is echt onzin. Gertie en ik kunnen het goed met elkaar vinden en in een ver verleden is er weleens wat gebeurd, maar nu zijn we gewoon vrienden. Niet meer en niet minder. We kunnen goed met elkaar praten en bovendien klikt het heel goed tussen haar en de kinderen, dus wat is het probleem?

Maar Sandra wil pertinent niet dat zij komt oppassen. Sterker nog, niemand van de groep mag van Sandra op de kinderen passen. Dan komt ze nog liever zelf, zei ze. Ik weet niet waarom ze zo fel reageerde, maar goed, ik heb haar een keer gevraagd. Dat heb ik geweten! Ik kreeg een compleet derdegraadsverhoor over me heen. Ze moest precies weten waar ik heen ging en met wie. Het was echt bizar. Ik heb geen zin om elke keer verantwoording te moeten afleggen als ik uitga.’

Sandra: ‘Paul heeft een relatie met Gertie. Hij zegt wel van niet, maar ik heb berichtjes op zijn mobiel gezien die je als gewone vrienden niet aan elkaar schrijft. Volgens mij was dat zelfs al aan de gang toen we nog getrouwd waren. Nu we gescheiden zijn, moet hij natuurlijk zelf weten wat hij doet, maar Gertie is… tja, wat zal ik zeggen? Ze is nogal flirterig. Ze kleedt zich uitdagend en draagt altijd zware make-up. En ze kan van die opmerkingen maken waardoor iedereen zich verschrikkelijk opgelaten voelt.

Onze kinderen zijn nog jong, die begrijpen niet wat er gaande is, maar ze voelen het haarfijn aan. Dan zie je die vragende koppies en dan denk je: laat ze alsjeblieft nog even kind zijn. Door de scheiding zijn ze toch al kwetsbaarder. Ik wil niet dat ze Gertie met Paul zien flirten. Ik wil sowieso niet dat Gertie bij hen in de buurt komt. De situatie is al verwarrend genoeg voor ze.

Ik heb aangeboden om zelf op de kinderen te passen als Paul uit wil. Ik vind het niet prettig om in het huis te komen waar we ooit als gezin woonden, maar als het niet anders kan, dan moet het maar. Om de spanning te breken, heb ik een praatje gemaakt met Paul, dat is toch niet zo gek? Ik vroeg gewoon belangstellend wat hij ging doen, en ja, misschien ook wel met wie. Hij mag afspreken met wie hij wil, maar ik wil wel weten wat er gaande is. Het gaat toch ook over mijn kinderen?’

De mediator: ‘Dus samengevat, jullie zijn gescheiden na een relatie die, zoals ik begrijp, sinds de studententijd al bestaat. Wat in ieder geval met zich meebrengt dat jullie verschillende levensfasen met elkaar zijn doorgegaan. Het samen zijn zonder kinderen en vervolgens samen een gezin vormen met de kinderen. Je bent dan op een bepaalde manier met elkaar vergroeid wat met zich mee kan brengen dat het ook moeilijk is om emotioneel of in je ‘denken over de ander’ je ex los te laten. En dan blijkt maar weer al te vaak dat dit weerslag heeft op zorg over de kinderen. Is dat in het belang van de kinderen? Nee. Die snappen hier geen hout van. Dus, wat kunnen jullie als ouders doen elkaar hierin los te laten. Bij Paul hoor ik al een vorm van loslaten tegenover Sandra, maar daarop volgt dan de vraag hoe jullie het gemakkelijker kunnen maken om ook de ander te helpen los te laten.

Als je samen afspreekt dat ieder zich hiervoor moet inzetten, niet de verwachting bij de ander mag liggen en het niet gaat over de kinderen, dan kunnen jullie hier een goed gesprek over hebben en afspraken maken. Op die manier gaat het namelijk over wat er nog zit en wat het nu zo moeilijk maakt om je niet in het leven van de ander te mengen. Jullie zijn daar samen bij nodig. Het is een stukje afhechten van het einde van jullie relatie. Vervelend misschien of een taboe om dit te doen, maar het zal jullie samen verder helpen om als ouders samen op te trekken voor jullie kinderen. Daar hebben zij véél meer aan.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

