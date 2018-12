Vraag het de mediator: ‘Onze zoon mag niet meepraten over het ouderschapsplan’

Katja en Frits gaan scheiden. Hun zoon Richard van 14 heeft gezegd dat hij bij zijn moeder wil wonen. Als hij zijn vader wil zien, spreekt hij wel met hem af. Frits is het daar niet mee eens. Hij hoopt dat de band tussen hem en Richard na de scheiding zal verbeteren en daarom wil hij per se dat Richard een deel van de week bij hem komt wonen. Desnoods wil hij dat via het ouderschapsplan afdwingen.

Katja: ‘Onze zoon Richard is 14 en erg volwassen voor zijn leeftijd. Het is een rustige jongen, serieus. Een half jaar geleden hebben zijn vader, Frits, en ik besloten om te scheiden. Ons huwelijk is nooit een succes geweest. Frits is vreselijk gevoelig, ik werd daar gek van. Ik heb voor Richard geprobeerd om het huwelijk zo lang mogelijk te rekken, maar vorig jaar begon die er zelf over. Hij zei dat hij die ruzies en die gespannen sfeer niet fijn vond en vroeg of we niet beter uit elkaar konden gaan. Toen heb ik vrij snel de knoop doorgehakt. Frits was het er niet mee eens. Logisch, die heeft straks geen schouder meer om op te leunen. Maar ik vind Richard nu toch ietsje belangrijker.

We hebben een ouderschapsplan van het internet geplukt en dat proberen we nu in te vullen. Richard heeft gezegd dat hij bij mij wil wonen en dat hij wel ziet wanneer hij met Frits afspreekt. Frits en hij zijn nooit zo hecht geweest, dus ik snap zijn keuze wel. Als hij bij zijn vader had willen wonen of om en om, dan had ik dat ook gerespecteerd. Het gaat erom dat hij zich goed voelt.

Frits is heel boos over Richards keuze en hij wil per se dat hij de helft van de tijd bij hem komt wonen. Hij vindt Richard te jong om te weten wat hij wil en hij zegt dat hij als vader verantwoordelijk is voor het in stand houden van hun relatie. Maar of dit nou de beste manier is…’

Frits: ‘Mijn vader overleed toen ik 15 was. Ongeluk met de tractor. Hij was een gesloten man en de enige manier om contact met hem te krijgen was door te helpen op de boerderij. Nou ja contact: als we samen de stal uitmestten was hij in de ene hoek bezig en ik in de andere. Echt gepraat hebben we nooit. En toen reed die tractor dus over hem heen. Ik was er kapot van.

Katja vindt mij een sentimentele zeurkous. Dat zegt ze niet, maar ik zie het in haar ogen. De pijn over de dood van mijn vader heb ik nooit met haar kunnen delen. Als ik een verdrietige herinnering had en troost bij haar zocht, duwde ze me geïrriteerd weg. Ik heb me heel eenzaam gevoeld in ons huwelijk. Richard kreeg al haar aandacht en liefde. Voor mij voelde ze volgens mij alleen maar minachting. Wat dat betreft ben ik blij dat we uit elkaar gaan, misschien kom ik dan een vrouw tegen die mijn gevoelens wel begrijpt en respecteert.

Ik wil heel graag contact houden met Richard. Omdat Katja er zo bovenop zat, heb ik nooit een echte band met hem kunnen opbouwen. Maar nu we apart gaan wonen, krijgen Richard en ik eindelijk de kans. Samen voetbal kijken of over zijn school praten, ik hoop dat ik echt een deel van zijn leven kan zijn! Katja zegt dat Richard liever bij haar wil wonen, maar daar geloof ik niets van. Ze heeft hem ingepalmd. Als hij een tijdje bij mij woont, kijkt hij er wel anders tegenaan.’

De mediator: ‘Jammer dat jullie het samen niet eens kunnen worden. Ik zeg dat omdat het voor Richard makkelijker zou zijn als jullie een gemeenschappelijk besluit kunnen nemen. Het is fijn dat jullie beiden voor hem willen zorgen. Hij heeft een vader en een moeder en die willen er allebei voor hem zijn. In de gezinssituatie voor de scheiding kan dat er best anders uit hebben gezien, maar (!) jullie woonden toch met elkaar in één huis. Er was dus een automatisch contact bij de houding en rolverdeling die jullie samen hebben aangenomen in jullie relatie. Als je uit elkaar gaat wonen ga je daar opnieuw naar kijken. En dat kan best lastig zijn, want dan moet je het verleden los laten. Jullie zouden wat dieper op de toekomst kunnen inzoomen. Niet alleen in wanneer is Richard bij de een of de ander, maar ook wat belangrijk voor hem is in de opvoeding en zijn ontwikkeling. In dat gesprek waarbij je ieder wat onderwerpen vooraf kunt aangeven die je belangrijk vindt, praat je veel meer als ouders om te ontwikkelen in de nieuwe situatie. Uiteraard kun je Richard hier ook in betrekken. Er is een kaartspel op de markt, Teentalk, dat jullie hierbij kan helpen.

Dit gesprek zal best even spannend zijn, maar jullie zullen merken dat je op een gegeven moment zelfs je emoties over het scheiden vergeet. En dán kan je Richard ook vrij zijn mening laten geven!’

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

