We wenden ons (tegen beter weten in) voor ieder wissewasje tot Google. Zo ook voor vragen over de gezondheid van onze vagina. Nu is de zoekmachine af en toe een beetje dramatisch, je gaat niet meteen dood als je jeuk hebt. Toch staat er op Google een hele hoop informatie over je vagina.

Dit zijn de meest gestelde vragen aan Google over onze vagina’s.

1. Waarom jeukt mijn vagina?

Het kan vaak voorkomen dat je last hebt van jeuk rondom je vagina, vooral tijdens je menstruatie. Geen stress, dit betekent niet meteen dat er iets slechts aan de hand is. Het kan simpelweg komen door scheerbultjes of hormoonwisselingen. Maar het kan ook zo zijn dat je last hebt van een soa of een schimmelinfectie. Raadpleeg hiervoor altijd je huisarts.

2. Kan ik zwanger worden als ik ongesteld ben?

De kans dat je zwanger raakt als je ongesteld bent is minimaal, maar is wel aanwezig. Tijdens je ovulatie, die 10 tot 16 dagen plaatsvindt voordat je ongesteld wordt, ben je vruchtbaar. Maar sperma kan wel tot vijf dagen overleven in je baarmoeder. Daarom raden we het aan om het altijd veilig te doen, ook als je ongesteld bent.

3. Kan ik de geur van mijn vagina verbeteren?

Je hebt het vast wel eens eerder gehoord. Maar iedere vagina heeft zijn eigen geur. En die ruiken helaas gewoon niet naar rozen. Stoor je jezelf echt heel erg aan de geur van je vagina? Dan zijn er wel een paar dingen die je zou kunnen veranderen. Draag bijvoorbeeld katoenen ondergoed. Als je ondergoed draagt waarin je vagina niet kan ademen, raken je hormonen uit balans en kan je zelfs een schimmelinfectie oplopen. Ook moet je nooit je vagina wassen met zeep. Dit kan ook infecties veroorzaken.

4. Krijg ik een blaasontsteking als ik niet plas na de seks?

Tijdens de seks komt er in en rondom je vagina meer vocht vrij dan normaal. Dit vocht mengt zich met de bacteriën van je partner die eventueel nog op zijn hand, tong of penis aanwezig zijn. Die bacteriën kunnen in je plasbuis terecht komen. Ga je na de seks meteen plassen? Dan plas je deze bacteriën sneller uit en heb je minder kans dat deze in de plasbuis terecht komen.

5. Wat is squirten?

Om meteen alle geruchten even uit de wereld te helpen. Niet iedere vrouw kan squirten. Het is dus helemaal niet raar als dit bij jou niet lukt. Wil je graag meer te weten te komen over squirten? Lees dan deze artikelen:

6. Wat is een vaginascheet?

De meeste vinden het nogal gênant als het gebeurt. De vaginascheet ontstaat doordat er vaak tijdens de seks veel lucht in je vagina komt, waardoor je na of zelfs tijdens de seks een scheet laat met je vagina. Niks raars aan dus, en gelukkig stinken ze ook niet.

7. Kan een tampon kwijtraken?

Je zult vast wel eens het touwtje zijn kwijtgeraakt of in paniek hebben nagedacht of je nou wel of geen tampon had in gedaan. Maar je tampon kwijtraken, dat is gewoon een fabel. Hij is groter dan je baarmoedermond, dus verder dan je vagina komt hij niet. Als je toch moeite hebt om hem te vinden, ga dan op je hurken zitten en probeer hem er net als een drol uit te poepen. Meestal zakt hij dan naar beneden.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?