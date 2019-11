Vreemdgaan? Een op de drie mannen vindt dat het best kan

Er bestaan vele vormen van vreemdgaan. Een tongzoen, cyberseks, micro-cheating en ‘echt’ rampetampen met een ander. Die laatste variant geldt overigens als vreemdgaan voor beide geslachten, maar de andere fenomenen bevinden zich in grijs gebied. Voor 1 op de 3 mannen is vreemdgaan niet het einde van de wereld. Vrouwen denken daar anders over.

BBC vroeg drie duizend deelnemers naar hun normen en waarden in de relatie. Trouw blijven is voor de meeste mensen belangrijk in de relatie, 83 procent ziet dit als een belangrijk onderdeel van hun verbintenis. Het bedriegen van de ander is voor 80% van de vrouwen dus geen optie, terwijl ‘slechts’ 64% van de mannen het daarmee eens is. Ofwel, 36 procent van het andere geslacht vindt dat een scheve schaats rijden moet kunnen.

Een slippertje

Wat vreemdgaan precies is, verschilt ook bij de verschillende geslachten. Vijftig procent van de mannen vindt een kus geen vreemdgaan, 73 procent van de vrouwen classificeert dit wel als bedrog. Dezelfde cijfers gelden voor cyberseks. En dan bestaat er natuurlijk ook nog micro-cheating, waarbij je veel (emotioneel) contact hebt met iemand anders dan je partner. Denk aan het dagelijks uitwisselen van berichtjes waarbij je (ongemerkt) net zoveel of misschien wel meer deelt dan met je eigen partner. Voor vrouwen is dit -een band opbouwen en gevoelens krijgen voor een ander- de ergste vorm van bedrog, voor mannen is dat fysiek vreemdgaan.

Beide geslachten zijn het wel eens dat seks hebben met een ander het beduvelen van je partner is.

Lees ook: Ontrafeld! Dit zijn dé seksissues tussen mannen en vrouwen