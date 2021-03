Liegen en manipuleren: deze 10 dingen zijn eigenlijk even erg als vreemdgaan

Vreemdgaan is een no go in relaties. Voor veel mensen is het de ergste manier om een einde te maken aan je relatie. Maar er zijn ook een heleboel andere dingen die misschien wel net zo erg of zelfs nóg erger zijn.

1. Liegen

Soms houden we dingen achter omdat we de ander niet willen kwetsen. Maar niet de waarheid vertellen kan het vertrouwen in de relatie stuk maken en uitgroeien tot een veel groter probleem. Want eigenlijk weet je dondersgoed: als je iets niet vertelt om iemand niet te kwetsen, had je het eigenlijk al niet moeten doen.

2. Afstandelijk zijn

Afstand nemen van elkaar tijdens gesprekken en aanrakingen kan ervoor zorgen dat jullie steeds verder uit elkaar groeien. Als jullie een muur om jezelf heen bouwen kan het zijn dat er twijfels komen over jullie relatie die niet meer weggaan.

3. Geen communicatie

Je hoeft niet 24/7 in contact te zijn met elkaar, maar niet bespreken hoe je je voelt of je gevoelens uiten kan zorgen voor issues. Het is natuurlijk nooit goed om alles binnen te houden, maar als je niet goed communiceert zullen alle problemen zich opstapelen totdat het niet meer gaat. En dan is het al te laat.

4. Koppig zijn

Ook koppig zijn is net zo erg als vreemdgaan. Koppigheid is nooit goed voor een relatie. Tijdens discussies komen jullie dan nooit tot een compromis en als je samen met iemand wil leven zou je dat toch moeten doen. Als iemand alleen maar alles op zijn manier wil doen, heb je eigenlijk meer een relatie met jezelf en zal het uiteindelijk ook stuk lopen.

5. Ruziën over niks

Kleine ruzies over de afwas, wie de wc schoonmaakt en het afval buitenzet lijken misschien zo weer over en no big deal. Maar niets is minder waar. Dit soort kleine irritaties kunnen zich opstapelen tot iets veel groters. Dus uit je gevoelens voor dat het te laat is.

6. Samen blijven uit gewoonte

Misschien wil je de ander niet teleurstellen of zit je moeder je al maanden achterna over kleinkinderen. Soms blijf je bij elkaar omdat het makkelijker is. Maar hiermee stel je het alleen maar uit. Het is beter om er nu een punt achter te zetten, dan wanneer de relatie al helemaal stuk is.

7. Manipulatie

Iets wat eigenlijk nóg erger is dan vreemdgaan is manipulatie. In relaties gaat manipuleren vaak heel subtiel. Je realiseert het pas als het al te laat is. Je kan helemaal kapot gaan hierdoor. Veel mensen raken hun zelfvertrouwen kwijt en durven niet meer weg uit angst nooit meer liefde te vinden. Dit wil niemand natuurlijk dus als je de eerste signs hiervan al merkt, maak dan dat je wegkomt.

8. Jaloers zijn

Een beetje jaloezie is natuurlijk niet erg. Maar als het te ver gaat, kan het een relatie helemaal stuk maken. Ook iemand van vreemdgaan verdenken door eigen onzekerheden in de relatie kan het einde zijn. Praat daarom altijd over je onzekerheden, vaak bedoelt de ander het helemaal niet zo.

9. First impressions

Op een eerste date wil je natuurlijk de beste eerste indruk afgeven. Daarom zeggen we allemaal wel eens iets wat niet helemaal waar is. Maar dit kan van kwaad tot erger gaan als je zegt dat je eigenlijk niet naar iets serieus op zoek bent, als je dat wel bent. Wees daarom altijd eerlijk vanaf het begin. Als de ander je nu al niet leuk vindt voor wie je bent, kun je er maar beter meteen vanaf zijn.

10. Afhankelijk van elkaar

Bij elkaar blijven omdat je dan niet single bent. Het gebeurt vaker dan je denkt. De liefde voor elkaar is er niet meer en de enige reden dat jullie nog niet uit elkaar zijn is dat jullie niet alleen willen zijn. Hoe vervelend het ook is, het is dan toch beter om de wegen te scheiden.