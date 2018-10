Vreemdgaan: waarom doen we dat?

Voor de een is het pure lust, een ander gaat het vooral om de kick, terwijl nummer drie zijn heil buiten de deur zoekt bij een gebrek aan seks in de relationele sponde. Hoe dan ook: achter elk slippertje zit een – vaak pijnlijk – verhaal.

Ooit was overspel in Nederland een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf stond van zes maanden. In 1971 werd vreemdgaan uit het wetboek van strafrecht geschrapt, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds voor een heleboel narigheid kan zorgen. En gek genoeg hoor je schuinsmarcheerders geregeld zeggen dat ze helemaal niet ongelukkig waren in hun relatie.

Volgens cijfers van het CBS is in ongeveer een derde van de stukgelopen huwelijken (of langdurige relaties) vreemdgaan de oorzaak van de breuk. Psycholoog en relatietherapeut Petra van der Heiden, die het boek Liefdesverdriet schreef, herkent die cijfers in haar praktijk. ‘Ik geloof het niet zo als mensen ondanks het vreemdgaan zeggen dat ze niet ontevreden zijn met hun eigenlijke relatie,’ zegt ze. ‘Ik denk dat je dan te oppervlakkig kijkt. Je zou je beter kunnen afvragen wat je mist bij je partner, of wat je niet aan hem of haar hebt durven vragen. Ik zie vaak een verschil tussen mannen en vrouwen als het om vreemdgaan gaat. Bij vrouwen kom ik vaak het ‘uitgedroogde hart’ tegen: door de drukte met werk, kinderen en het huishouden stoppen ze met vragen van echte aandacht voor zichzelf. Voor mannen geldt in veel gevallen dat de druk die op hun schouders rust heel groot is. Er wordt zo veel van ze verwacht op het gebied van hun carrière, en als vader en partner. Het is dan vaak een vlucht voor alle verantwoordelijkheden. Je ziet bij hen vaker een seksuele affaire, terwijl vrouwen met name ‘emotioneel vreemdgaan’. Mannen zoeken intimiteit over het algemeen eerder lichamelijk dan vrouwen.’

De beste seks ooit