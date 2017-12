De vriend van Felice kan niet overweg met haar dochter: ‘Ze kan heel lelijk tegen hem doen’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke donderdag delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vertelt Felice over haar nieuwe partner, die niet door een deur kan met haar dochter.

‘Ik ben gescheiden en heb een nieuwe partner. Te snel – maar dat besefte ik toen nog niet – heb ik hem voorgesteld aan mijn dochter van zeven.’

Blok aan zijn been

‘Met ups en downs ging het goed. Mijn dochter kan het heel leuk met hem hebben, maar ze kan ook heel lelijk tegen hem doen. Af en toe trekt ze het gewoon niet, en wil ze mij niet meer delen. En daar wringt het. Mijn vriend neemt het persoonlijk en ziet haar als een blok aan zijn been. Met mij vindt hij het geweldig, maar met haar erbij niet. Overigens wijs ik haar terecht als ze weer zo rot doet.’

Onzekerheid

‘Nu twijfelt mijn partner of hij met mij verder wil. Hij moet nadenken, zegt hij. En dus zit ik in onzekerheid. Eigenlijk wil ik hem gewoon laten weten dat het klaar is. Dit kan volgens mij niet meer goedkomen. Daarnaast vind ik het waardeloos dat hij mij nu zo lang laat bungelen. Of zie ik het verkeerd?’

