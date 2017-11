Hanna: ‘Als mijn vriend een avond weggaat, zit ik meteen achter de webcam’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De status’.

Hanna (33) doet aan digiseks met anderen.

‘Ik had niet gedacht dat ik ‘zo’n vrouw’ zou worden, een vrouw die haar vriend bedriegt. Ik heb monogamie altijd belangrijk gevonden. En vertrouwen. Ik had ooit een vriend die nog met zijn ex rotzooide tijdens onze relatie. Toen het serieus werd met Mike, zeven jaar geleden, hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Geen seks met anderen. Een beetje flirten, geen probleem, als er maar geen fysiek contact zou zijn. Strikt genomen ga ik dus nog steeds niet over de streep. Maar dat ik me daarmee niet kan verdedigen, weet ik natuurlijk best. Want digiseks is wel degelijk vet vreemdgaan.

Ik sta op Intimatch, een datingsite voor gebonden mensen. Het was een geintje, ik was gewoon nieuwsgierig. Misschien kon ik er wat inspiratie opdoen om het met Mike weer spannend te maken in bed, dacht ik. Zo heftig als het in het begin tussen ons was, is het allang niet meer. Sinds hij een burn-out heeft gehad, is de situatie in bed helemaal bedroevend. Het gaat weer goed met hem, maar zin in seks heeft hij bijna niet. Ik word ook niet meer zo hot van hem. Ik vind het erg om toe te geven, maar sinds hij is ingestort, vind ik hem minder aantrekkelijk. Ik zag hem als iemand die alles kon, alles deed, er altijd voor me was. De zorgende rol waar ik noodgedwongen in terechtkwam, paste me slecht. Nog altijd is het zoeken naar een nieuw evenwicht. Op alle fronten. En seks staat achteraan.

Op Intimatch werd ik bedolven onder reacties. Van veel leukere mannen dan ik had verwacht. Op hen kon ik mijn superheld-fantasieën weer projecteren. Als ze begonnen te zeiken over hun slechte huwelijk, klikte ik ze weg; ik wilde alleen maar optimistische contacten, mannen van wie het zelfvertrouwen afspatte. Een beetje aandacht krijgen, horen wat zij met anderen deden. Maar al snel ging het over wat wíj samen konden doen. Oververhit zat ik te chatten. Dat had een goede invloed op Mike en mij. Als ik na zo’n sessie in bed kroop, kon ik hem onmogelijk laten slapen. Ik wist hem dan beter te overtuigen dan in normale doen. Zo praatte ik het voor mezelf goed dat ik digitaal de geilste dingen met anderen beleefde. Die kende ik niet, toch?

Ze raakten me niet aan. Alles wat ik zei te willen doen, deed ik niet echt. Tot ik ook begon met webcammen. Nooit met gezicht, zo dom ben ik niet. Maar verder toon ik alles. Elk plekje van mijn lijf, dat eigenlijk alleen voor Mike is. Na een korte opleving van ons seksleven ligt het weer op z’n gat, omdat ik me schuldig voel. Toch kan ik niet stoppen. De spanning trekt te veel. Als Mike een avond weggaat, zit ik meteen achter de computer. Een van mijn contacten wil in real life afspreken. Tot nu toe heb ik daar de grens getrokken. Er is een duivels stemmetje dat zegt: wat maakt het eigenlijk nog uit? Maar ik hoop dat ik sterk blijf. Ik hou nog altijd van Mike. Ik wil het liefst terugvinden wat we ooit hadden. Maar met die andere mannen in beeld gaat me dat nooit lukken.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 44-2017 Abonnee worden of een losse editie van VIVA bestellen? Klik hieronder:

Beeld: Sanoma Beeldbank