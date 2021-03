Het is altijd weer dé issue bij een nieuwe relatie. Wanneer is het de beste tijd om ‘ik hou van je’ te zeggen? Je wilt natuurlijk niet te snel zijn, maar als je te lang wacht is het misschien weer veel te laat. Dit is wat de experts zeggen.

Voor het eerst ‘ik hou van je’

Het eerste waar je over na moet denken is wat het voor jou betekent. Sommige mensen weten al heel snel of ze van iemand houden, maar anderen doen er weer een stuk langer over. Uit een onderzoek blijkt dat 62% van de mensen vinden dat je het gewoon meteen moet zeggen als je het voelt en verder niet na hoeft te denken over of het te vroeg is. 22% vindt dat je een aantal maanden moet wachten en 3% vindt dat je zelfs een paar jaar moet wachten tot je ‘ik hou van je’ tegen je partner kan zeggen.

Twee soorten

Als je niet zeker weet of je wel écht van iemand houdt kun je kijken naar de manier hoe je kijkt naar de ander. Voel je jezelf meer fysiek aangetrokken tot een persoon? Dan ben je eerder gewoon verliefd. Niks mis mee! Maar misschien is het dan nog te vroeg om ‘ik hou van je’ te zeggen. Je houdt vaak pas écht van een persoon als je de ander écht kent en waardeert. En dat je ook hun sterke én zwakke punten accepteert.

Te vroeg?

Je stelt je natuurlijk heel kwetsbaar op als je ‘ik hou van je’ tegen iemand zegt. Je wilt dan ook niet dat je de ander oncomfortabel maakt of misschien zelfs afschrikt. Experts zeggen dan ook dat het vaak gaat over de kwaliteit en niet de kwantiteit van een relatie. Sommige stellen groeien heel snel naar elkaar toe en kunnen het dan ook veel eerder zeggen. Andere koppels hebben weer wat meer tijd nodig. Als jullie je allebei op je gemak voelen is er geen goed of fout. Doe dus vooral waar jullie je allebei goed bij voelen.

Bron: Vriendin | Beeld: Unsplash