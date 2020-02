Ai! Vrouwen zijn blijkbaar kritischer over uiterlijk van partner dan mannen

We hebben een duidelijke mening over het uiterlijk van onze partner. Althans dat blijkt uit onderzoek. Waar slechts veertien procent van alle ondervraagden het innerlijk van zijn partner een zeven- of lager geeft, doet maar liefst 31 procent dit voor zijn of haar partners uiterlijk. En hoe kan het ook anders: vrouwen zijn het meest kritisch.

Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.140 Nederlanders met een relatie, uitgevoerd door Panelwizard. De gemiddelde Nederlander is enthousiaster over het karakter (8,5) dan de looks (8,0) van zijn of haar partner.

Vrouwen

Opvallend genoeg zijn vrouwen het meest kritisch. Zo beoordeelt 37 procent van hen het voorkomen van hun partner met een zeven- of lager, tegenover slechts 23 procent de mannen. Op provincieniveau zijn vooral Limburgers en Drentenaren streng. Maar liefst elf procent van hen geeft hun wederhelft, wanneer het gaat om looks, een zes- of lager. Da’s niet aardig…

Relatief

‘Het uiterlijk van iemand is natuurlijk ontzettend relatief’, zegt Vince Franke van Acties.nl. ‘Zelfs de mooiste bloem verwelkt uiteindelijk. Toch verrast het Limburgse rapportcijfer me. Als Brabander die hier geregeld komt, kan ik zeggen dat er genoeg knappe vrouwen en mannen in Limburg rondlopen.’

Grote ergernissen

Maar het uiterlijk is niet het enige waar de vrouwen iets op aan te merken hebben. Ook specifiek gedrag zoals niet luisteren, koppigheid en geen hulp bieden in de huishouding wordt door veel vrouwelijke respondenten als vervelend beschouwd. ‘Scheten laten, snurken, niet luisteren als ik wat vertel of vergeten mij op de hoogte te stellen van informatie’, vinden we het ergste. Andersom vallen mannen juist over zeuren, snurken, eigenwijsheid en een verminderd libido. ‘Dat ze koppig is en zich te veel bemoeit en zeurt over bepaalde dingen’, laat een mannelijke respondent weten. Een ander voegt toe: ‘Ze praat vaak over belangrijke en stressvolle zaken als we in bed liggen, en ze wil minder vaak seks dan ik’. Nou nou…

Onderling vertrouwen

Gelukkig is er niet alleen maar slecht nieuws. Zo is slechts acht procent van de ondervraagden op dit moment ongelukkig met hun partner. Onderling vertrouwen lijkt de basis te zijn voor dit geluk. Zo stelt maar liefst 91 procent van alle ondervraagden zijn of haar partner volledig te vertrouwen. ‘Om een gezonde relatie te hebben, moet je leren om elkaar te vertrouwen. Natuurlijk gaat het soms mis en krijg je het deksel op de neus.’ Dat het weleens misgaat, blijkt helaas ook uit het onderzoek. Zo verdenkt vijf procent zijn partner ervan weleens te zijn vreemdgegaan. Opvallend genoeg bedraagt dit percentage onder dertigers en veertigers bijna het dubbele: negen procent.