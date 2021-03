Zó weinig vrouwen ervaren een orgasme tijdens seks

Het is van dat nieuws wat ons niet meer écht verrast, maar toch teleurstellend is. Sekstoys-boer Lelo deed onderzoek onder 4000 volwassenen en ontdekte zo dat maar 43% van de vrouwen een orgasme beleeft tijdens seks.

Ook opvallend is dat de kans dat een man een orgasme krijgt tijdens seks ‘maar’ 20% hoger ligt. De ondervraagde mannen ervaren in 66% van de sekspartijen een orgasme.

Lesbische koppels

Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 20 vrouwen nog nooit een orgasme heeft gehad tijdens seks – ook al vulden ze in het onderzoek in dat ze minstens een per week seks hadden. Nóg opvallender: die orgasmekloof bestaat niet tussen lesbische koppels. Dat wekt de suggestie dat dit een gender-probleem is.

Focus op geslachtsgemeenschap

Volgens seks- en relatie-expert Kate Moyle van Lelo heeft die kloof veel te maken met hoe de maatschappij naar seks kijkt. ‘Wellicht is de orgasmekloof een cultureel probleem, een gebrek aan educatie en heeft het te maken met een enorme focus op de geslachtsgemeenschap in plaats van andere vormen van seksuele stimulatie. Ook al komt de overgrote meerderheid van de vrouwen allen klaar door stimulatie van de clitoris.’

‘We maken een onderscheid tussen voorspel en seks, waardoor we ‘seks’ zien als het hoofdevent’, vervolgt Moyle. ‘Als we dat reframen en seks gaan zien als iets waarbij genot het doel is, dan zou de clitoris meer aandacht krijgen.’

Erogene zone

Uit onderzoek bleek al eerder dat maar 4 op de 5 vrouwen een orgasme kan krijgen door penetratie. Als vrouw helpt het ook als je weet wat je fijn vindt in bed. ‘Ontdek je lichaam en probeer verschillende aanrakingen. Focus je niet alleen op de lichaamsdelen die je normaal associeert met seks. De gehele huid kan een erogene zone zijn. Ieder lichaam is anders en alleen jij weet wat jou het meest stimuleert.’

Kortom: er is nog werk aan de winkel.

