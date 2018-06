Vrouwen hebben vaker spijt van een onenightstand dan mannen en dit is waarom

Ego-seks, te dronken of gewoonweg geen match tussen de lakens. Lang niet elke onenightstand is een succes te noemen. Dat leidt voor veel vrouwen tot spijt, blijkt uit onderzoek van voordeelwebsite e-Kortingscode onder ruim achthonderd singles.

Vrouwen hebben vaker dan mannen spijt van een onenightstand, zo laten de cijfers zien. Kwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Was de seks om over naar huis te schrijven? Dat heeft het merendeel van de vrouwen (51 procent) geen last van spijtgevoelens. Ook van invloed is wie het initiatief nam voor de wilde nacht. Zo geeft zestig procent van de vrouwen aan dat ze geen spijt heeft als ze zelf de eerste move maakte. Bij de mannen geldt dit zelfs voor 76 procent.

Helaas is een goed gevoel na afloop van een wilde nacht dus niet vanzelfsprekend. 63 procent van de vrouwen heeft zich zelfs weleens gebruikt gevoeld na een onenightstand. Onder de mannen is dit maar 28 procent.

More nights stand please

Wat als je wél blij was met je eenmalige avontuurtje en niet wil dat het bij één keer blijft? Dertien procent van de vrouwen heeft in zo’n geval weleens expres iets laten liggen bij haar onenightstand. Een makkelijker excuus om nog eens langs te gaan krijg je immers niet. Ook acht procent van de mannen heeft deze tactiek ooit gebruikt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winactie? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.