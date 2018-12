Auw, mijn hart: vrouwen voelen (letterlijk) hartepijn sterker dan mannen

Het is naast de liefde, misschien wel het meest toegezongen, beschreven en verfilmde onderwerp: hartepijn. Iedereen die een keer door een geliefde in de kou is achter gelaten, weet hoeveel pijn dit kan doen. En ja, er zit verschil in hoe we dat liefdesverdriet beleven: vrouwen ervaren dit vaak sterker dan mannen.

Het verbreken van een relatie levert veel stress op en als je daar van nature al gevoelig voor bent, kun je dat ook fysiek in je hart ervaren. Er komt namelijk een stresshormoon vrij in je lichaam die de hartspier kan verlammen en dus de tekenen geeft van een hartaanval, zo vertelt Janneke Wittekoek cardioloog bij Heartlife Klinieken, in EditieNL. Maar het kan ook zijn dat de kleine bloedvaten rondom je hart verkrampen, waardoor het voelt alsof er iets zwaars op je hart ligt – een gevoel dat vaak verwoord wordt als we het over liefdesverdriet hebben. Dat kan dus letterlijk een lichamelijke reactie zijn op de stress en het verdriet van de verbroken relatie.

Hup, en door

Vrouwen hebben hier meer last van dan mannen. Uit eerder onderzoek blijkt dat vrouwen twee keer zoveel lichamelijke klachten hebben na het verbreken van een relatie, en twee keer zo veel kans op een depressie. Dat komt doordat mannen verdriet anders verwerken, en ze niet gewend zijn om hun gevoelens te verwoorden. De oorsprong daarvan ligt in het verschil in opvoeding van jongens en meisjes: jongens (anders dan meiden) worden niet uitgedaagd om over hun gevoelens te praten en moeten gewoon doorgaan.

Proefkonijn

Op dit moment wordt in het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek gedaan naar de vraag waarom sommige vrouwen meer last hebben van liefdesverdriet dan anderen. De onderzoekers zijn nog op zoek naar kandidaten met liefdesverdriet.

Bron: RTLnieuws | Beeld: iStock