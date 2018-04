Vrouwen zouden steeds vaker seks hebben met iemand die ze onaantrekkelijk vinden

‘Ah joh, dan trek je toch gewoon een zak over z’n hoofd?’, is iets wat je misschien weleens van je vriendinnen te horen hebt gekregen toen je vertelde dat je verovering qua uiterlijk toch niet helemaal je type was. Volgens Joanna Coles, voormalig hoofdredacteur van de Amerikaanse Marie Claire en Cosmopolitan, zouden jonge vrouwen tussen de lakens steeds vaker genoegen nemen met mannen die ze eigenlijk niet aantrekkelijk vinden.

Tijdens een potje rollebollen in bed telt de kwaliteit van de seks dus blijkbaar meer dan het uiterlijk van je bedpartner. Vrij opvallend, als je het ons vraagt. Tijdens bijvoorbeeld een one night stand is het toch vaak het uiterlijk waar we opgewonden van raken. Coles denkt echter te weten waarom we onze voorkeuren steeds vaker onderdrukken, wanneer er qua kwaliteit van de vrijpartij niets te klagen valt.

Echte leven

Zo zouden dingen als datingapps en het ruime aanbod aan pornosites wel degelijk een grote invloed hebben op onze sekskeuze. Tegenwoordig zitten steeds meer mensen op apps als Tinder en Happn, wat volgens Coles voor een vertekend beeld kan zorgen. ‘Online is het makkelijk om iemand positief voor te stellen, pas wanneer je in het echte leven afspreekt en al je zintuigen kunt gebruiken, kun je echt weten of je deze persoon ook daadwerkelijk aantrekkelijk vindt.’

Inwisselbaar

Bovenstaande is niet het enige waar Coles – die overigens ook in haar boek Love Rules: How to Find a Real Relationship in a Digital World aandacht aan dit onderwerp besteedt – haar zorgen over uitspreekt. Volgens haar zouden vrouwen zich ook steeds meer inwisselbaar voelen, omdat mannen in deze tijd binnen no time toegang hebben tot pornosites. ‘Als ze geen seks hebben, is het makkelijk voor de man om gewoon naar huis te gaan, zich aan te melden op Pornhub en daar te krijgen wat hij nodig heeft.’

Wat vind jij? Kan het echt kwaad om de seks met iemand te hebben, ondanks dat er geen gevoelens in het spel zijn? En zo ja, geldt dit dan ook wanneer beide partijen dit op voorhand weten?

Bron: HLN.be | Beeld: iStock