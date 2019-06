Ontmoet Vyleesi: nieuw lustopwekkend middel voor vrouwen goedgekeurd in Amerika

Fijn nieuws voor Amerikaanse vrouwen met een langdurig gebrek aan seksuele lust: in Amerika is Vyleesi goedgekeurd door de voedsel- en medicijnenautoriteit (FDA). Via injecties in het dijbeen of de buik kan sekslust bij vrouwen worden vergroot.

De goedkeuring van de FDA (Food and Drug Administration) vond plaats op basis van ingevulde vragenlijsten waaruit bleek dat vrouwen die het middel gebruikten meer zin kregen in seks en minder last hadden van aan seks gerelateerde stress.

De vrouwen die de vragenlijsten invulden maakten geen melding van meer seks. Dat is opvallend, want dat is wel het doel van het medicijn. Dr. Julie Krop, hoofd van de medische afdeling van het farmaceutische bedrijf Amag Pharmaceuticals, dat het medicijn ontwikkelde, legt uit: ‘Vrouwen willen niet meer seks. Ze willen betere seks.’

Bijwerkingen

Misselijkheid geldt als een van de meest voorkomende bijwerkingen van Vyleesi. Ook kwamen verschijnselen als blozen, reacties op de injectieplek en hoofdpijn voor bij de testpersonen.

‘You don’t need to blush’

Bang voor rode wangetjes? Geen zorgen. Amag is van plan het medicijn in de markt te zetten met een omschrijving dat weinig zin in seks ‘niks is om van te blozen.’ De prijs van het middel is nog niet bekend.

Vyleesi is het tweede lust opwekkende medicijn voor vrouwen, na de dagelijks in te nemen pil Addyi die in 2015 op de markt kwam.