Waarom je zou moeten fantaseren over je eigen partner

Met een potje fantaseren is natuurlijk niks mis. Maar hoewel het misschien extra spannend is om dat te doen over iemand anders dan je eigen vriend(in), is het verstandig om ook je eigen partner niet buiten te sluiten.

Door te dagdromen over je eigen partner, wordt namelijk de band die je voelt voor hem of haar versterkt. Dat blijkt uit onderzoek wat werd gedaan door het Interdisciplinary Center Herzliya in Israël.

Meer zin

Een deel van de groep studenten met een relatie werd gevraagd om te fantaseren over hun partner, een ander deel om te fantaseren over iemand anders. Daarna moesten de deelnemers vragenlijsten invullen met activiteiten die een relatie sterker maken. De studenten die over hun eigen partner hadden gefantaseerd, hadden meer zin om deel te nemen aan die activiteiten, dan de studenten die hun gedachten over iemand anders dan hun partner hadden laten gaan.

Aantrekkelijker

De weken erna hielden de deelnemers hun fantasieën bij, en schreven ze details over hun relatie op. En ook hier kwam uit naar voren dat studenten die over hun eigen partner fantaseren positiever zijn over de relatie en hun partner aantrekkelijker vinden.