Waarom de datingtrend zombieing nog erger is dan ghosting

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is een nieuwe datingtrend. Schreven we laatst nog over fireworking, precies op tijd voor Halloween is daar nu zombieing.

En ja, deze variant gaat dus nog net iets verder dan ghosting. Want dat concept ken je misschien wel, dat iemand ineens van de aardbodem verdwijnt zonder dat je ooit nog iets van diegene hoort. Het is alsof je date een geest is geworden. Wohoohooo.

Uit de dood opstaan

Nou goed, bij zombieing gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Maar net wanneer je denkt, nou, van die persoon ga ik never nooit iets meer horen, krijg je ineens weer een berichtje. Het voelt dus een beetje alsof deze geest uit de dood is opgestaan. Spannend. Deze trend heeft ook wel wat weg van submarining, maar het verschil daarbij is dat jouw date keer op keer weer boven water komt zonder enkele excuses, terwijl bij zombieing het slechts een tijdelijke verdwijntruc was. Al met al, niet iets wat je wilt dus. Nee, zombies zijn alleen voor in films of met Halloween, niet voor in relaties. Knoop dat goed in je oren.



Bron: Flair.be | Beeld: iStock