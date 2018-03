Waarom je dus nooit samen moet gaan douchen

Het ziet er o zo romantisch uit in films en series, maar de werkelijk is tot onze spijt vaak anders. Vooral wanneer je niet zo’n gigantische inloopdouche hebt als Christian Grey in de Fifty Shades-filmreeks. Tóch denken we daar vaak anders over na een nacht te hebben liggen rollebollen. Want even een vluggertje in de douche is dan perfect om zo’n romantische nacht mee af te sluiten, toch? Think twice. Er zijn namelijk genoeg redenen om voortaan gewoon in je eentje onder de douche te stappen…

1. Je bedenkt vaak de meest geniale ideeën onder de douche

En laten we eerlijk zijn: tijdens een potje steamy seks willen we nergens anders aan denken dan aan hem.

2. De douche is vaak niet de grootste ruimte

Grote kans dat je je bezeert, alles op de grond valt, en ga zo maar door. Mits je een douche hebt waar je u tegen zegt, is het vaak niet bepaald comfortabel.

3. Wanneer je geliefde onder de douchekop staat, sta jij ondertussen te bibberen van de kou

De kippenvel is van een kilometer afstand te zien en het enige waar jij aan kan denken is dat-ie nu wel even héél snel mag gaan opschieten.

4. Je ontdekt dat je bepaalde zones nog moet scheren

Toch een tikkeltje ongemakkelijk met iemand erbij. Want een poes vol scheerschuim? Totaal niet sexy!

5. De wand in de douche is niet erg comfortabel

Vast en zeker dat je weleens met een hoop fantasieën naar zo’n douchescène hebt gekeken, waarbij de vrouw door die goddelijke man tegen de wand werd getild. Maar dat je rug tijdens, maar vooral daarna, kapot gaat van de pijn, dat wordt natuurlijk niet getoond.

6. Het kost allemaal extra tijd

Doordat jullie de hele nacht de liefde hebben bedreven, blijven jullie ’s ochtends zo lang mogelijk – al is het voor nog een ronde – in bed liggen. Wanneer jullie eenmaal zijn opgestaan, is er vaak niet veel tijd meer over. Wanneer jullie dan ook nog eens het bed inruilen voor een potje seks in de douche, is dat voor je time management natuurlijk niet echt bevorderlijk.

7. Hij vindt het te warm, jij vindt het te koud

Net zoals met de verwarming in huis, is ook de temperatuur in de douche een struggle. Wanneer jij alleen onder de douche staat, ben jij, en jij alleen, in charge wat betreft de warmte van het water.

Maar hé, voor iedereen geldt natuurlijk weer iets anders. Dus als met z’n tweetjes onder de douche jou prima bevalt, wie zijn wij dan om je op een ander idee te brengen?

