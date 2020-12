Waarom een lekkere vrijpartij ook prima ‘maar 4 minuten’ kan duren

Wie zegt dat seks lang moet duren? Een vluggertje tegen de keukentafel van vier minuten is nét zo goed als een urenlange sessie in bed. De duur van een vrijpartij zegt namelijk niets over de kwaliteit.

Veel mensen denken dat een goede vrijpartij uren moet duren, maar in werkelijkheid is dit zeker niet het geval. De duur van een vrijpartij zegt tenslotte niets over de kwaliteit. Dat is nog eens een goede munitie voor een vluggertje 😉

Aandacht en liefde

Je vraagt je waarschijnlijk af: hoe kan een vrijpartij van 4 minuten nét zo goed zijn als een urenlange seks sessie? Goede vraag, maar het antwoord is eigenlijk heel simpel. Seks geeft een gevoel van verbondenheid, het verdiept én verlicht je relatie. Bovendien geef je je helemaal bloot – letterlijk en figuurlijk – wat voor de nodige romance zorgt. En dat is waar het allemaal om draait. We willen allemaal graag aandacht en liefde van onze partner- ook al zeggen we soms van niet. Als we die aandacht krijgen, springt dat snel over naar meer. En dat meer zorgt voor een goede vrijpartij!

Stadium

Bij de één kan dat hoogtepunt heel snel komen en de ander heeft daar iets meer tijd voor nodig. Dat ligt ook aan het stadium waarin je je relatie bevindt. Ken je elkaar al een tijdje, dan weet je wat de ander fijn en lekker vindt in bed. Zo kom je samen tot een eerder hoogtepunt! Heb jij net een nieuwe vlam? Wees dan niet bang om niet snel klaar te komen. Het zegt namelijk niets over de kwaliteit! Jullie kennen elkaars plekjes gewoon nog niet goed. Gelukkig hebben we in de quarantaine genoeg tijd om te oefenen. Oefening baart tenslotte kunst 😉

