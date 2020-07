Waarom elkaar negeren tijdens een ruzie echt not done is

In het heetst van de strijd is er zoveel gezegd, dat je op een gegeven moment maar besluit je partner te negeren. Je trekt je muur op en bent onbereikbaarder dan een oude vestigingsstad. Niet goed, dat weet je zelf ook, maar stonewalling tijdens een ruzie is slechter voor je relatie dan je denkt.

Nu denk je misschien, stonewalling, wat is dat in godsnaam? Nou, het is simpelweg dat zowel jij als je partner geen woord meer tegen elkaar zeggen tijdens een ruzie. En dat niet alleen, jullie negeren elkaar ook nog eens volledig. Niet echt gezellig natuurlijk en volgens psychologisch onderzoeker Dr. John Gottman is het dan ook een groot teken dat een scheiding op de loer kan liggen.

Negeren ruzie

Hij noemt het dan ook ‘niet de meest volwassen en handige manier om met problemen om te gaan.’ Toch is het een patroon waarin veel stellen vervallen zodra de discussie hoog oploopt. En zo’n reactie is dan ook helemaal niet vreemd, aldus dr. Gottman. Het heeft namelijk alles te maken met een psychologisch gevoel van overbelasting. Je voelt dat het allemaal even teveel wordt en daarom wil je liever even de boel de boel laten. Alleen maar heel natuurlijk.

Confrontatie

Het beste? Wél de confrontatie aangaan. Ja, best spannend, maar uiteindelijk de enige manier om jullie meningsverschil op te lossen. Wanneer je merkt dat de emotie toch echt te hoog zit, dan kun je even om een break vragen aan je partner. Iets heel anders dan negeren dus, omdat je hierbij afspreekt dat jullie beiden wat tijd nemen om te kalmeren.

Eenzijdige muur

Wil je zelf wel praten, maar merk je dat je lief een muur optrekt, dan is het belangrijk om toch in contact te blijven. Geef duidelijk aan dat dit een behoorlijke impact op jou heeft en dat het je soms zelfs onzeker maakt. Ook hierbij kun je afspreken dat je elkaar wat ruimte geeft, maar daarna wel op een rustiger moment nog de pijnpunten bespreekt. Communicatie is key, zo blijkt maar weer.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash