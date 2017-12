Waarom ghosting het gemeenste is dat een date je kan flikken

Na een paar gezellige avonden hoor je plotseling niets meer van je date. Geen appje, belletje of Facebookbericht, terwijl jullie naar jouw idee toch wel een klik hadden. Of je hem ooit aan je ouders wilde voorstellen? Daar was je zelf ook nog niet helemaal over uit, maar je had er best achter willen komen. Maar nee: je bent geghost. Dít is waarom dat zo ontzettend gemeen is van je date.

Ghosting wordt door The New York Times omschreven als ‘het beëindigen van een romantische relatie door al het contact af te kappen en de pogingen van de ander om contact te maken, te negeren.’ Het is een hele mond vol, maar vooral: een naaistreek. Zo’n 11 procent van de volwassenen blijkt zich er schuldig aan te maken, en het komt het vaakst voor bij personen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar. Ghosting wordt vooral vaak toegepast als mensen elkaar online ontmoet hebben. Dan is het vermijden van contact namelijk een stuk gemakkelijker: de kans dat er grote sociale gevolgen aan hangen wanneer je niets meer laat horen, is klein.

Egoïsten

Mensen die ghosten zijn eigenlijk heel egoïstisch, schrijft Psychology Today. Ghosters zijn voornamelijk gefocust op het vermijden van hun eigen gevoelens, en denken er totaal niet bij na hoe de ander zich voelt. Als je geghost bent, voel je je niet gerespecteerd, gebruikt en weggegooid, zéker bij iemand die je langer dan een paar dates kende. Doordat je plotseling niets meer hoort, is er geen moment waarop je een reactie kunt geven. Daarnaast wéét je ook niet of je zelf actie moet ondernemen. Is er iets aan de hand? Is je date onder een auto gekomen en ligt ‘ie in het ziekenhuis? Doordat je geen idee hebt wat er aan de hand is, weet je ook nog of je nog iets van je moet laten horen.

Doei zelfrespect

Wat zo verraderlijk is aan ghosting, is dat je niet alleen twijfels krijgt over de relatie die je had (of: dacht te hebben), het zorgt er ook voor dat je gaat twijfelen aan jezelf. Waarom heb je dit niet zien aankomen? Wat heb je gedaan om deze doodse stilte te veroorzaken? Hoe bescherm je jezelf tegen een volgende keer? Die vragen zijn het resultaat van het psychologische systeem aan de hand waarvan we onze eigenwaarde en ons zelfrespect bepalen. Wanneer er veel vragen in je hoofd rondspoken (ha!) vanwege een ghost, is er een kans dat je zelfrespect steeds verder wegzakt. Ghosting is een passief-agressieve tactiek die een behoorlijke deuk in je zelfvertrouwen kan achterlaten.

Wreed

Ghosting is dé ultieme silent treatment, een tactiek die door professionals in de geestelijke gezondheidszorg wordt gezien als vorm van emotionele wreedheid. Het maakt je zo machteloos. Je hebt niet de mogelijkheid om vragen te stellen die je kunnen helpen je ervaring emotioneel te verwerken. De ijzige stilte voorkomt dat je je emoties kan uitdrukken, en dat je wordt gehoord, terwijl dat juist heel belangrijk is voor het behoud van je zelfrespect.

Ben je ook geghost?

Hoorde jij ook ineens niets meer van je scharrel, potentiële nieuwe liefde of die leuke gast waar je het gewoon gezellig mee had? Het overkomt de beste. Maar ben je benieuwd waarom ‘ie ineens van de aardbodem leek te zijn verdwenen? VIVA zoekt het voor je uit! Vertel ons je verhaal en wij bellen je ghost op om te horen waarom het contact zo plotseling is verbroken. Meedoen? Stuur een mailtje naar redactie@viva.nl o.v.v. ‘ghost buster’.

Wil je niets meer missen van VIVA? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Psychology Today, The New York Post | Beeld