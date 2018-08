Waarom goede planners een beter seksleven hebben

Ben jij iemand met een keurig overzichtelijke agenda en een geordend bureaublad? Da’s niet alleen op de werkvloer een voordeel, maar ook in bed.

Mensen die goed zijn in plannen, hebben een beter seksleven. Dat blijkt uit een Duitse studie van psychologen aan de Ruhr University Bochum, die gepubliceerd is in The Journal of Sex Research. Hiervoor werden 966 koppels ondervraagd over hun seksleven en karakter.

De deelnemers die efficiënt, prestatiegericht, gedisciplineerd en betrouwbaar zijn, zijn niet alleen gelukkiger over de bedprestaties van hun vriend(in): ook de partner in kwestie is vaker tevreden. Volgens de psychologen hebben planners dit te danken aan hun plichtbewuste karakter. Zo zouden ze meer hun best doen om aan andermans eisen te voldoen. En dat werpt z’n vruchten af: planners zouden namelijk ook langere en gelukkigere relaties hebben.