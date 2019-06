Waarom horrorfilms goed zijn voor je relatie

Heb je altijd een halfuur een discussie met je partner over welke film jullie samen gaan kijken? Say no more! De eerstvolgende keer kun je meteen een horrorfilm uitkiezen op Netflix.

Uit onderzoek blijkt dat het namelijk goed is voor je relatie om samen naar horrorfilms te kijken. Ook weer een goede reden om lekker tegen je lief aan te kruipen.

Gelukshormonen

Basically komt het allemaal door je gelukshormonen. Als we bang zijn, maken onze hersenen het stofje dopamine aan, legt de Amerikaanse dokter Michael Roizen uit. Dopamine laat je goed voelen en is hetzelfde stofje dat onze hersenen vrijgeeft als je smoorverliefd op iemand bent.

Achtbaan

Kijken naar een horrorfilm kun je vergelijken met een ritje in een achtbaan: het begint rustig en daarna bouwt het langzaam op naar een climax, waar het heel spannend en eng wordt. Voor je het weet, is het voorbij en kun je weer rustig ademhalen. Zo’n effect heeft dat dus ook op je emoties als je samen naar een horrorfilm kijkt en deze emotionele ervaring met elkaar kunt delen. Dat is heel goed voor je relatie!

Minder stress

Bovendien kwam uit eerder onderzoek naar voren dat je minder gestrest wordt als je regelmatig naar horrorfilms kijkt. Dat is ook weer positief voor je relatie, want als je minder gestrest bent, ben je vaak ook liever voor je partner.

Plan die romantische horrornight dus maar gauw in en veel kijkplezier!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock