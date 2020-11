Heb je weleens een goeie vrijpartij gehad, waarbij je vlak daarna tot je verbazing moest huilen? Je bent niet de enige. Na (of tijdens) de seks nemen emoties het roer over en dat is niets om je voor te schamen.

Er blijken een hoop redenen te zijn waarom je emoties alle kanten op gaan na (en tijdens) seks. En ja, óók als die seks heel fijn was.

Overspoeld worden door emoties

Word jij ineens overspoeld met emoties na (of tijdens) de seks? Dat wordt ook wel: ‘Post-Coital Dysphoria‘ of post-sex blues (PCD) genoemd. Volgens expert Laura Petiford kan deze after sex depression tussen de vijf minuten á twee uur duren. Ook mannen kunnen hier last van hebben. Dit komt omdat er tijdens de seks hele sterke emoties naar boven komen. Dit kunnen positieve, maar ook negatieve emoties zijn. Het heeft dus vaak niks met de seks zelf te maken. Good to know.

Huilen van vreugde

Huilen tijdens de seks kan ook een totaal andere, veel fijnere, reden hebben. Wanneer je tot een hoogtepunt komt en een heel overweldigend orgasme krijgt, kan huilen een vorm zijn van hoe je energie en spanning loslaat. Dit komt vooral door de hoeveelheid hormonen die loskomen tijdens de seks. Dit gevoel is meestal nog heftiger wanneer je ”echte” gevoelens voor elkaar hebt.

Geen goed gevoel

Wanneer je plotseling een verdrietig, depri gevoel krijgt tijdens of na de seks kan dat ook simpelweg betekenen dat je je niet goed voelt bij wat je aan het doen bent. Het is ook mogelijk dat het voor jou niet helemaal duidelijk is wát er aan de hand is. Als je naakt bent, stel je je enorm kwetsbaar op. Misschien vind je het onprettig om zo uit je comfort-zone te stappen. Of vind je de situatie ineens even te spannend.

Wanneer je niet 100 procent achter je keuze staat om seks te hebben met een bepaald persoon, kan het als onprettig ervaren worden. Dus als jij niet zeker bent of het is wat je wil, raden we je aan de tijd te nemen om te bedenken of en wat je wél wil. Praat er desnoods over met je (toekomstige) bedpartner of een vriendin.

Bron: ze.nl | Beeld: iStock