Is Een Nacht Met Mijn Ex echt het nieuwe Temptation Island?

Gisteren werd op BNNVARA de eerste aflevering van Een nacht met mijn ex uitgezonden. Mede door de smeuïge titel en het bijzondere programmaformat werd deze nieuwe realityserie aangeprezen als ‘de ultieme vervanging’ van Temptation Island. VIVA keek de eerste aflevering en praat je bij.

Absoluut géén vervanging voor Temptation Island

Waar bij Temptation Island factoren als zon, zee en strand – en alcohol – een grote rol spelen voor de verloop van het programma, is bij Een nacht met mijn ex niets van dat alles te herkennen. De exen spreken met elkaar af in een modern, maar simpel appartement, ergens hoog in een gebouw waar je het donkere winterlicht nog achter de ramen ziet plakken. Hier geen exotische avonturen en lallende gesprekken, maar serieuze dialogen en discussies. Want, in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, is Een nacht met mijn ex een serieus programma waarbij de exen zich zelf blootgeven. En dat is best knap!

Drie koppels, zes exen

In de eerste aflevering zien we drie ex-koppels die ieder afzonderlijk afspreken in de appartementen. Er zijn Luciano en Marissa, die uit elkaar zijn gegaan omdat hij ongevraagd geld van haar had geleend. Luciano had destijds schulden en had zonder toestemming van Marissa geld van haar rekening gehaald. Ook volgen we Julian en Shay, die samen een zoontje hebben. Hun relatie is uitgegaan omdat Julian is vreemdgegaan. In een open, maar moeilijk gesprek legt hij uit waarom hij die keuze heeft gemaakt en probeert Shay de gevolgen voor haar vertrouwen uit te leggen. Dan is er nog een laatste koppel, Marvin en zijn ex Tessa, die samen twee kinderen hebben. Zij kunnen niet zonder én niet met elkaar.

Waarom je het zou moeten kijken

De gesprekken tussen de exen zitten vol sneren, verwijten, ongemakkelijke stiltes, oud zeer maar bovenal ook oude liefde. Je kijkt naar drie verschillende ex-koppels, zes verschillende mensen, uit verschillende milieus die ondanks alles wat er is gebeurt openstaan voor een gesprek. Een nacht met mijn ex is daarom herkenbaar voor iedereen: we hebben allemaal weleens een moeilijk gesprek moeten voeren met iemand van wie we zielsveel houden. Het ene koppel wil het wil proberen, het andere koppel ziet dat het op deze manier niet gaat werken. Eén ding hebben alle exen gemeen: ze tonen lef, integriteit en en kwetsbaarheid door op z’n manier een gesprek (en programma) in te stappen. Daar kan iedereen nog wat van leren!

Beeld: Een Nacht Met Mijn Ex, BNN/Vara