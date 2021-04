We snappen best dat het een beetje een anticlimax is om je sextoy schoon te maken na een (solo) vrijpartij. Maar neem van ons aan: doe het toch maar. En als je daar dan toch mee begint, doe het dan niet alleen als je klaar bent.

Je vagina is niet vies en een prima intelligent deel van je lijf dat zichzelf schoon kan houden. Maar alles wat je erin stopt, moet wel een schoonmaakbeurtje hebben van te voren én erna – behalve als je het na gebruik weggooit. Dus als jij klaar bent met je vibrator, was hem dan echt even af, want er blijven lichaamssappen aan het apparaatje hangen en dat droogt op. Dat wil je gewoon echt niet, want dat kan nare schimmels en infecties tot gevolg hebben.

Ook vóór vrijpartij sextoy schoonmaken

Maar ook als je ‘m na je vrijpartij schoonmaakt, kun je hem voorafgaand aan een nieuwe sessie beter nog even een keer door het sop halen. Zeker als je ‘m in je nachtkastje tussen andere seksspeeltjes, een boek en een verloren haarelastiekje bewaart. Daarnaast – het lijkt ons nogal wiedes, maar voor de zekerheid – als je seks hebt met meerdere partners tegelijk, moet je ‘m bij wisseling van gebruik ook even schoonmaken. Net zoals dat je een nieuw condoom gebruikt per partner.

Hoe je die seksspeeltjes schoonmaakt, kan ook nog onderwerp van discussie zijn, maar dat je ze schoon moet maken, da’s duidelijk. Zó doe je dat.

