We snappen dat je er niet aan moet denken. De bean flicken (aka masturberen) als je ongesteld bent. Maar naast Netflix, heel veel chocolade-ijs en nog meer chocolade, is het toch een soort zelfcare. Misschien zelfs een natuurlijke (en lekkere) pijnstiller. Ik hoor je denken: maar hoe dan? Let me explain…

Wist je dat je gevoeliger bent voor pijn als je ongesteld bent? Een orgasme is de beste en snelste natuurlijke pijnstiller die er is. Als je klaarkomt, neemt je buikkramp af en worden andere pijntjes minder.

Gevoel van verlichting

Een andere prettige bijkomstigheid van masturberen, is sneller in slaap vallen. “Masturbatie verhoogt de feel-good neurotransmitters (stofjes) serotonine en dopamine”, legt Sonia Bahlania, een gynaecoloog en bekkenspecialist in New York uit. “Die worden geassocieerd met plezier en verminderde stress.”

Een orgasme geeft op haar beurt weer prolactine en oxytince af. Die volgens de gynaecoloog helpen om beter te slapen. “Vooral oxytocine helpt”, zegt Bahlania. “Wanneer het vrijkomt tijdens een orgasme, verlaagt de cortisolspiegel (het stresshormoon) en daarom geeft het je een gevoel van verlichting.” Handig!

Betere orgasmes

Last but not least: je kunt dus betere orgasmes krijgen als je ongesteld bent. Wait what? Ja echt! Dat komt doordat je tijdens je menstruatie extra opgewonden bent. En gevoeliger down under.

