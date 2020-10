Volgens experts dé redenen waarom je ex altijd met hangende pootjes terugkomt

Ben je er eindelijk klaar mee, krijg je toch weer dat ene appje binnen. De ellende. Je wilt over je ex heen komen, maar dat gaat niet als er contact is.

Herkenbaar? En waarom doen ze dat nou eigenlijk, je opzoeken net na een break-up? Dit zijn dé redenen waarom een ex altijd met hangende pootjes terugkomt.

Hij of zij voelt zich eenzaam

Het is niet makkelijk om je partner in crime te moeten missen. En het kan dus heel goed zijn dat jouw ex terug wil komen omdat hij of zij het moeilijk vind om als single door het leven te gaan. Je ex mist dus gewoon de verbondenheid, maar onthoud goed: dit betekent niet perse de verbondenheid met jou!

Hoe kom je er nou écht achter waar jouw ex op uit is? Relatie expert Mark Stefanishyn legt het uit: “Als alles wat hij/zij zegt is: ‘Ik heb je gewoon ontzettend gemist’ zonder aan je uit te leggen wat ‘ie precies mist aan jou of jullie relatie, is de kans groot dat het vooral eenzaamheid is. Je ex wil je terug om daar een einde aan te maken.” Trap er vanaf nu dus niet meer in, girls!

Hij of zij idealiseert jullie tijd samen

Zeg eerlijk: soms maken we onze exen in ons hoofd mooier dan ze eigenlijk zijn, want je hebt nog geen vervanger kunnen vinden óf je bent bang om opnieuw te gaan daten. Stiekem denk je alleen maar aan de leuke dingen die jullie samen deden en de minder leuke dingen zie je niet of lijken ineens een stuk minder erg.

Jouw ex ziet daarom misschien een nieuw begin met jou om maar niet opnieuw op zoek te hoeven gaan. Hij of zij skipt daardoor die ongemakkelijke dates, hoeft zijn of haar best niet te doen voor iemand én bovendien hij of zij weet precies wat ‘ie van jou kan verwachten. Maar onthoud goed dat jij niet de oplossing hoeft te zijn voor dit probleem! Ja daten is eng, dat vinden we allemaal, maar om die reden terug te keren naar je ex…

Hij of zij zoekt bevestiging

Het kan ook dat jouw ex terug komt omdat hij of zij opzoek is naar bevestiging, simpelweg om te checken of hij/zij nog steeds liefde verdient. “Als iemand single zijn associeert met ongewild, ongelukkig en ongewenst zijn, kan het heel goed dat jullie break-up deze gevoelens (weer) heeft boven gebracht. En om daar vanaf te komen is de makkelijkste oplossing kijken of jij weer opnieuw wilt beginnen,” vertelt relatie expert Mark Stefanishyn.

Daarnaast kan het ook dat jouw ex zijn of haar identiteit een beetje is kwijtgeraakt tijdens jullie relatie. Zonder jou heeft hij/zij geen eigen identiteit, waardoor verdergaan na een break-up heel moeilijk is. Dating expert Thomas Edwards legt uit: “Het klinkt misschien leuk, veel dingen samen doen en van dezelfde dingen houden, maar het brengt een enorme druk met zich mee als jouw ex zonder jou niet zelfverzekerd, gelukkig en zichzelf kan zijn.”

Misschien realiseert hij of zij eindelijk wat ‘ie kwijt is

Hoe fijn is deze laatste? Je ex komt er eindelijk achter wat je waard bent en hoe erg hij of zij dit moet missen. Hij of zij kan zich wel tien keer voor het hoofd slaan: ‘Hoe heb ik haar of hem kunnen laten gaan?’ Tja, aan jou de keuze wat je nu verder gaat doen. Neem je hem of haar terug en ga je opnieuw een relatie aan of zeg jij vaarwel tegen je ex?

Mark Stefanishyn geeft je nog een laatste advies als jullie besluiten toch verder te gaan. “Wil je opnieuw beginnen met je ex? Dan zou het moeten voelen alsof jullie twee andere mensen zijn die een nieuwe relatie beginnen. Ga niet verder waar jullie gestopt zijn. Het zou moeten voelen alsof jullie beide zijn veranderd en je supergraag wil ontdekken welke eigenschappen je van jouw partner nog niet kent.”

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock