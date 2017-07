Waarom je geen hap door je keel krijgt als je liefdesverdriet hebt

Een gebroken hart is kut. Je mist je maatje en daarnaast moet je eraan wennen dat je leven er heel anders uit gaat zien. Tijdens die periode van liefdesverdriet krijg je vaak geen hap door je keel. Wat is de reden daarvan?

Een persoon met liefdesverdriet is te vergelijken met iemand die langdurige stress ervaart, weet Gert ter Horst, professor neurobiologie en directeur van het Neuroimaging Centrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen aan de website Munchies te vertellen.

Een verhoogde hartslag, een verhoogd cortisolniveau en een verhoogde dosis adrenaline: het zijn allemaal symptomen van iemand met langdurige stress en dus ook van iemand met een gebroken hart. Doordat je adrenalinespiegel en je hartslag stijgen, gaat je lichaam in de vechtmodus. Het sympathisch zenuwstelsel wordt actief en door de samentrekkingen van je maag en darmen wordt je hongergevoel onderdrukt. Als je moet vechten of rennen voor je leven, is honger hebben namelijk niet echt handig. Hierdoor wordt je eten langzamer verteerd en krijg je dus geen hap door je keel.

Naast die lichamelijke reactie, heeft het hebben van wel of geen eetlust ook te maken met emoties. Het gebied in je hersenen dat je emoties regelt, heeft invloed op onze voedingstoestand, de aansturing tot eten en smaakverwerking. Doordat je hersenen het te druk hebben met de emotionele kant, wordt het hebben van honger of trek minder belangrijk.

Bron Munchies | Beeld Sanoma Beeldbank