Waarom je je single moet blijven opstellen in een relatie

Dat het hebben van je eigen leven juist heel gezond is voor je relatie kan psycholoog Dr. Irene S. Levine niet vaak genoeg benadrukken. Je opstellen alsof je nog single bent terwijl je in een steady relatie zit, zorgt er namelijk voor dat je relatie nog beter wordt. Waarom dan? Nou, hierom:

Als je goede vrienden hebt, neemt dat nogal wat druk weg bij je vriend Er is namelijk niks aantrekkelijks aan om een zwaan-kleef-aan aan je broek te hebben hangen. Daarbij kan je vriend nooit alles zijn wat je nodig hebt. Dus vraag hem dat ook niet. Het is heel gezond om óók een goede band te hebben met je vrienden, zodat je bij hen ‘haalt’ wat je met je vriend niet deelt.

Een sociaal leven naast je partner brengt wat leven in de brouwerij Andere vrienden hebben dan je lover, geeft jullie relatie wat peper. Dr. Levine: ’Zo kun je beiden nieuwe ervaringen opdoen, maar kun je ook je interesses verbreden en dingen vanuit een ander perspectief zien’.

Energie in je eigen carrière stoppen, zorgt voor gespreksstof Naast dat je je aantrekkelijker voelt als je successen (hoe klein ook) behaalt op werkgebied, geeft het je ook iets om te bespreken. Mannen zijn nu eenmaal dol op werkpraat.

Het hebben van je eigen leven geeft je zelfvertrouwen Uit onderzoek blijkt dat als je je leven gelijk verdeeld over je relatie, maar óók je vrienden, familie en hobby’s; symptomen van stress en depressie verminderen. Dat komt doordat, als de verdeling van je aandacht gelijk is, het net effe minder erg is als het op één van de pijlers wat minder gaat. Dus een ruzie met je vriend? Natuurlijk blijft dat klote, maar het zet niet je hele wereld aan het wankelen zoals het misschien wel zou doen als al je aandacht vooral naar hém uitgaat.

Vragen om me-time laat zien wat voor partner je hebt Van tijd tot tijd aangeven dat je even alleen wil zijn (niet omdat je met je werk bezig bent, vrienden wilt zien of op bezoek gaat bij je ouders, maar simpelweg omdat je tijd met jezelf door wilt brengen), geeft je de gelegenheid om te zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Laat hij je lekker je ding doen, of gaat hij je toch om het uur appen met smoesjes om iets samen te kunnen doen? Daarbij is het ook meteen goed om te zien of jíj nog wel alleen kunt zijn nu je vrijwel altijd iemand om je heen hebt.