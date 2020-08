Waarom je nooit uiteten zou moeten gaan op een eerste date

De eerste date is toch altijd een beetje spannend. Je kent de persoon nog niet tot nauwelijks, dus waar ga je in godsnaam al die tijd over praten? Maak het jezelf daarom iets gemakkelijker: ga niet uiteten voor jullie eerste afspraakje.

Dat adviseert dating coach Denise Janmaat in ieder geval in gesprek met LINDA. Waarom? Nou, omdat ‘uiteten vrij statisch is, dat wordt al gauw ongemakkelijk.’

Uiteten eerste date

Ze vervolgt: ‘Valt er een stilte, ervaar je dat ook meteen als een pijnlijk moment. Je kan beter gaan wandelen, midgetgolfen, waterfietsen of weet ik veel wat. Tijdens zo’n activiteit is het veel minder erg als het even stil is.’ Als de klik er is, zul je zeer waarschijnlijk uiteindelijk toch wel een keer gaan uiteten. Ga in dat geval dan het beste voor een grand café. ‘In een heel statig of deftig restaurant valt het al snel op als er iets gebeurt wat niet helemaal past. Bij laagdrempeligere horecagelegenheden is er vaak wat meer reuring.’

Gespreksonderwerp

En hee, dan heb je ook meteen iets om over te praten. ‘Daarnaast helpt het dat het eten wat onconventioneler is. Kipsaté bestellen gaat vaak makkelijker dan kiezen voor een struisvogelbiefstuk.’ Wil je toch graag uiteten voor de eerste date? Dan kun je het driegangenmenu volgens Janmaat beter overslaan. ‘Dat lijkt misschien leuk, maar als het tegenvalt duurt de avond meteen heel lang. Kies daarom gewoon voor een hoofdgerecht en bestel – als het écht leuk is – later nog een toetje.’

