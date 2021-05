Waarom je volgens experts altijd op tweede date moet gaan

In de datingwereld zijn er een paar type dates. De fantastische, de vreselijke en de date waarvan je denkt: tja, ’t is het niet, maar ’t is ook niet vreselijk. Valt jouw date in de laatste categorie? Ga dan vooral wél op tweede date, zeggen experts.

Een eerste date is eigenlijk altijd ietwat ongemakkelijk. Je wil zo leuk mogelijk overkomen en daardoor ben je eigenlijk helemaal niet jezelf. Dat geldt ook voor de ander. Dat is dan ook de reden dat verschillende date-experts zeggen om vooral wél op die tweede date te gaan.

Ga op die tweede date

Datingcoach Connel Barret, van datingapp The League, zegt hierover tegen ze.nl: ‘Als er één persoon nerveus is, kan dit leiden tot minder aantrekkingskracht. Zelfs als deze twee mensen een goede romantische klik kunnen hebben. Er is dus weinig te verliezen en veel te winnen.’ Andere datingexperts beamen dit. Zo zegt RachelDeAlote van datingapp Match: ‘De zenuwen bij de eerste date verbergen een kans om een potentiële partner te zien of te zijn.’

Vraag jezelf eens af

Toch zijn er soms een hoop mitsen en maren in te brengen tegen een tweede date. Daarom stelde Barret een lijstje met drie vragen op. Allemaal ja? Ga dan vooral! Heb je slechts op één of geen vraag met ‘ja’ geantwoord? Ga dan lekker niet.

Was er iets van aantrekkingskracht of connectie? Toonde de persoon interesse in je? Verliep het gesprek enigszins soepel?

Een tweede date is om verschillende redenen makkelijker dan een eerste. Allereerst: jullie hebben beide ingestemd met een vervolg, dus er is íets van interesse in elkaar. Daardoor kun je wat meer open zijn en open staan om de connectie te ontdekken. Zonde als je de liefde van je leven laat lopen door zenuwen tijdens een eerste date, toch?

Bron: ze.nl | Beeld: Getty Images