Waarom jonge vrouwen op oudere mannen vallen

Een romance tussen een jonge vrouw en een oudere man komt vaak voor, maar wordt ook snel veroordeeld. Men gaat er bijvoorbeeld van uit dat liefde niet aan de basis ligt van een relatie waarin een groot leeftijdsverschil speelt (I ain’t sayin’ she’s a golddigger, but…). Dit is natuurlijk een tikkeltje kort door de bocht. Er zijn namelijk verschillende logische redenen waarom een jongere vrouw zich beter voelt in een relatie met een oudere man.

Volwassen mannen tonen vaak meer respect en begrip voor anderen. Ze hebben levenservaring en dat heeft een enorme aantrekkingskracht op jongere vrouwen. Vooral omdat zij constant geconfronteerd worden met het soms nog kinderachtige gedrag van mannelijke leeftijdsgenoten. Kinderachtig gedrag kan trouwens misschien best nog wel leuk zijn, lekker spelen en stoeien, beduidend minder is de zogenaamde bindingsangst waar mannen van in de twintig mee kampen. Geen hand vol, maar een land vol lijkt het motto van een volledige generatie en ‘relatie’ is bijna een scheldwoord. Jullie doen van alles samen, maar het beestje bij de naam noemen: ho maar! Oudere mannen zijn niet bang je hand vast te pakken of je voor te stellen aan hun ouders en hun vrienden (en hun kinderen; ja, dat hoort er dan mogelijk ook bij…).