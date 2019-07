Waarom: koppels die na jaren verkering trouwen en daarna snel scheiden

Misschien heb je ze wel in je omgeving: een stel dat na jaren van verkering besluit te gaan trouwen, om korte periode erna de scheidingspapieren aan te vragen. Hoe kan het dat het na zoveel jaar samen zijn, mis gaat als het stel net getrouwd is?

HLN sprak seksuologe Kaat Bollen die drie redenen heeft voor het voor het snelle scheiden van dit soort koppels. De eerste is er een die we vaker hebben gehoord. Stellen die problemen in hun relatie ervaren, denken hun liefde te redden door samen een baby te maken, of jawel, in het huwelijksbootje te stappen. “Vaak denken mensen ook dat de dag an sich hen opnieuw naar elkaar toe gaat brengen. Ze kijken ernaar uit, leven ernaar toe en hopen dat ze zich anders gaan voelen nadat ze in het huwelijksbootje zijn gestapt.”

Koudwatervrees

Maar als er niet aan onderliggende problemen wordt gewerkt komen deze stellen vaak van een koude kermis thuis. Ook een huwelijk kan er ook voor zorgen dat het te heet onder de voeten wordt. Zelfs bij stellen die al zo lang samen zijn. “Plotseling is het ineens ‘écht’. Je bent niet meer elkaars minnaar of vriend, maar plots man en vrouw. En dat brengt zeker op papier toch ook wat extra verplichtingen met zich mee en voor sommigen is dat mentaal wel wat. Het is anders om getrouwd te zijn dan bijvoorbeeld gewoon verloofd. Vaak voelt dat nog veel lichter aan. Getrouwd zijn voelt serieus en volwassen aan en daar komt van alles bij kijken.”

Checkbox-relaties

Als laatste stipt Bollen koppels aan die een ‘projectmatige’ relatie hebben. Deze mensen hebben steeds iets in hun leven nodig om samen aan te werken. Zoals het kopen van een huis, het krijgen van een baby of een huwelijksdag. “Wanneer het koppel dan merkt dat ze dankzij de projecten verbonden waren, dan kan trouwen een nieuw project zijn à la ‘dit hebben we nog niet gedaan’. Maar dan kom je uiteindelijk op een punt dat je alles hebt afgewerkt, en zijn er geen projecten meer. Dan stellen ze zichzelf de vraag: ‘En nu dan?’ Vaak wordt er dan geconcludeerd dat er niets meer is en dat de relatie eigenlijk op is.”

Bron: HLN.be | Beeld: Pexels

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.