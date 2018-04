Waarom pittig eten heel goed is voor je liefdesleven

De een kan er geen genoeg van krijgen, terwijl de ander er niets van moet hebben: pittig eten. Als jij bij die laatste categorie hoort, is het misschien een idee om je voorkeur te heroverwegen. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat spicy food een positief effect heeft op je liefdesleven. Wie had dat gedacht?

Volgens het onderzoek vinden vrouwen hun date een stuk aantrekkelijker als ze een pittige maaltijd bestellen, zoals een curry. Dat heeft allemaal te maken met de ingrediënten en de onbewuste associaties die we maken tussen maaltijden en emoties.

Eten en emoties

Oké, voedsel kan dus effect hebben op jouw emoties. Zo kan een scherpe curry ervoor zorgen dat je iemand veel knapper of aantrekkelijker vindt, terwijl het eten van een ijsje volgens de onderzoekers het tegenovergestelde effect heeft.

In het onderzoek kregen groepen vrouwen pittig, zoet en flauw eten voorgeschoteld voordat ze werden gevraagd om foto’s van mannen te beoordelen op aantrekkelijkheid op een schaal van een tot negen. Je raadt het al: de vrouwen die net pittig voedsel achter de kiezen hadden, gaven een hogere beoordeling aan de mannen dan de andere vrouwen.

Embodied cognition

Wat dit effect is? Door de onderzoekers wordt het verschijnsel ook wel ‘embodied cognition’ genoemd – het effect dat sensorische gevoelens kunnen hebben op de manier waarop we denken. Kortom: wat onze zintuigen zien, horen, ruiken, voelen en proeven heeft invloed op ons denken en doen. En dus ook of we iemand aantrekkelijker vinden of niet.

Dat klinkt ook logisch: als iemand bijvoorbeeld een lekker luchtje op heeft, kan het zijn dat je die persoon aantrekkelijker vindt. Zo werkt het dus ook met pittig eten.

Ha, weet je dat ook weer.

Bron Her.ie | Beeld iStock