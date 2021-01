Waarom slow daten ook in 2021 een goed idee is

We kunnen begrijpen dat je er lekker op los swipet in deze saaie lockdown tijd. Als single is er namelijk weinig to mingle nu de clubs nog steeds dicht zijn, zucht… Toch kan dit juist het moment zijn om te beginnen met slow daten. I mean, goed voornemen voor 2021; mét of zonder app.

Lees ook: Bi-curious? Zo ga je op onderzoek uit

Slow daten is een rustige manier van daten, waarbij je iemand op een ontspannen manier stap voor stap leert kennen. Het vraagt tijd, aandacht en geduld, omdat je maar op één iemand tegelijkertijd focust. Komt dat even mooi uit nu we weinig mensen mogen zien én zeeën van tijd hebben. Ik zie geen excuses meer 😉

Met een app

De app Once (2018) is totally geschikt als je swipe-moe bent. Zodra je een profiel aanmaakt, duurt het even voordat de app doorheeft wat bij jou past. Je krijgt namelijk elke dag maar één match voorgesteld op basis van je voorkeuren en feedback. Binnen 24 uur moet je aangeven of je geïnteresseerd. Voordelen: je hoeft je niet constant afgewezen te voelen als je naar links wordt geveegd. En je kan oefenen met je geduld, want je moet een dag wachten op je volgende match. Ook zijn de gesprekken leuker, omdat je match niet tegelijkertijd met heel veel anderen praat. Nadeel: wachten kan frustrerend zijn.

In het wild

Als je even helemaal klaar bent met apps en eindeloos geveeg, kan je ook slow daten in het wild. Toegeven, het is moeilijker om in deze #anderhalvemetersamenleving iemand tegen het lijf te lopen. Misschien heb je wel een vriend(in), die je wil leren kennen op een andere manier? Of trekt die ene knapperd in het park elke dag je aandacht. Dan kan je natuurlijk ook gaan slow daten! In dit geval neem je uitvoerig de tijd om elkaar te leren kennen. Je kan bijvoorbeeld beginnen met een wekelijkse wandeling.

Key van slow daten is eigenlijk dat je alles extra langzaam doet. Je kan dus eerst een vriendschap opbouwen en van daaruit op zoek gaan een diepere connectie zonder dat daar direct fysiek contact bij komt kijken. Slow down and dance with me, yeah, slow.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Once | Beeld: iStock